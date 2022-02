Alessandro Basciano/ “Sophie Codegoni hai omesso la storia con Corona”

Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip scopre dell’esistenza di una storia tra Sophie Codegoni e Fabrizio Corona. Tutto avviene in diretta con l’imprenditore che non la prende proprio bene: “a me non frega niente, mi dispiace perchè hai omesso proprio questo. Nel momento in cui parliamo di questa persona, è il mio manager, io avevo mezzo capito che era Corona perché prima di entrare un mio amico mi aveva detto che lei aveva avuto una relazione con lui, ma volevo vedere se fosse vero o meno”.

Sophie cerca di rassicurarlo: “Ale è la persona che io amo, ho occhi solo per lui”. Signorini avvisa la ex tronista di Uomini e Donne che Fabrizio Corona ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della loro relazione rivelando anche dei retroscena inediti. Prima di leggere alcune dichiarazioni, Signorini chiede a Sophie se vuole che Alessandro sia presente o meno. La ex tronista non ha alcuna paura: “voglio che legga con me queste cose”.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: tra loro l’ex Fabrizio Corona

Fabrizio Corona in un’intervista rilasciata al settimanale Chi ha parlato per la prima volta della storia con Sophie Codegoni parlando anche dell’attuale fidanzato Sophie Codegoni. L’ex paparazzo dei vip spende parole non proprio esaltanti per Basciano, ma Sophie lo difende: “penso che non vivendo Ale, lui non può capire quanto sia maturo. Lui mi stima molto come ragazza”. Alessandro dal canto suo replica a Corona: “consiglierei a Fabrizio di informarsi meglio tramite mia sorella di chi sono e dei mie contesti. Non posso commentare un qualcosa che mi appartiene, non è che se esce con lui mi fa noia, poi nel momento in cui mi riconoscerà fuori da qui, si rimangerà tutto”.

Non solo, Corona è convinto che Sophie semmai dovesse scegliere tra lui e Basciano sceglierebbe lui, ma Alessandro è divertito dalla cosa: “lascialo convinto, è sempre stato molto convinto di lui. Io sono molto convinto di lui, di chi sono. Io non mi permetto di giudicare prima di conoscere le persone, penso che lei non ha bisogno di lui, ma può affrontare qualsiasi tipo di lavoro con lui senza alcuna gelosia”.



