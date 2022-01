Alessandro Basciano “Sophie è una sfigata”/ Soleil lo asfalta “questa sfigata ti piaceva e te la limonavi”

Soleil Sorge difende Sophie Codegoni. Dopo una serata movimentata in cui si è verificato uno scontro acceso tra la Codegoni e Alessandro Basciano, Soleil ha deciso di rasserenare gli animi. Alessandro Basciano era tornato a parlare della discussione del giorno prima e questo è bastato a scatenare la reazione di Sophie Codegoni che ha lanciato le sue valigie fuori la porta. Alessandro Basciano ha definito sfigata Sophie Codegoni ma questo è bastato per far scattare Soleil Sorge che ha subito replicato lanciandogli una frecciatina: “Non ti permettere di dire così. Questa sfigata ti piaceva e te la limonavi”. La reazione di Soleil è stata particolarmente apprezzata sui social. Soleil e Sophie non hanno mai stretto un’amicizia però almeno si sono dette sempre le cose in faccia. Qualcuno infatti fa notare: “La differenza tra Sole e le altre? Che lei e Sophie se ne sono dette di ogni, ma sempre in faccia, direttamente . Ed oggi la difende alle spalle. Quante delle “amiche” di Sophie possono dire di aver fatto lo stesso?”.

Alessandro Basciano già in precedenza aveva perso la pazienza pronunciando frasi maschiliste nei confronti della Codegoni. Molti vorrebbero vedere rientrare la madre della Codegoni per vederla affrontare a muso duro Basciano: “Io trovo assurdo che la madre di Sophie e nessuno in quella casa le stia dicendo di allontanarsi da un ragazzo così. Fanno tutti i fenomeni e i maturi e non sanno riconoscere le violenze verbali”.

Soleil Sorge e la battuta infelice a Jessica Selassiè

Soleil Sorge ha fatto una battuta infelice a Jessica Selassiè. Nelle scorse pure l’influencer rivolgendosi alla principessa ha affermato: “Non sc**i, non bevi, che c**zo fai nella vita? Hai anche la mamma che cucina a casa. Come passi le tue giornate? Non ti trucchi, non ti fai i capelli. Passeggi per il centro? Guardi programmi di cucina?”. Le parole di Soleil Sorge non sono passate inosservate e in molti sui social hanno criticato l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”. Qualcuno ha scritto sui social: “Lo schifo in un video. Come se nella vita contasse solo questo. Jessica totalmente a disagio, tranquilla Jess non è una cosa anormale come vogliono far credere”.

Soleil Sorge è stata recentemente presa di mira anche dall’ex vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi. Le sue dichiarazioni hanno fatto molto rumore perché Zorzi ha rivelato che con Soleil non avrebbe potuto usare le armi della diplomazia e che se fosse stato nella casa sarebbe già stato espulso: “La cosa che più mi preoccupava era trovarmi di fronte a una Soleil. Perché io sono sicuro che la diplomazia non mi appartiene. Non ce l’avrei potuta fare. L’importante poi è quello, non tanto come sei tu ma anche con chi ti mettono. Ti mettono una Soleil che poi io ho conosciuto nella vita ma non pensavo fosse così. Ci sono delle volte che ho detto che se fossi stato li probabilmente mi avrebbero espulso. A quel punto te le dico tutte consapevole del mio destino”. Soleil continua a movimentare le dinamiche del Grande Fratello Vip e ad essere una delle protagoniste indiscusse di questa edizione. Alcuni ipotizzano che addirittura possa vincere il reality. Soleil arriverà fino alla fine?



