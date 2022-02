Alessandro Basciano/ Sophie ha paura delle sue reazioni? L’accusa di Manila

Alessandro Basciano: nuove discussioni con Sophie Codegoni

La storia tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni continua a tenere banco dentro la casa del Grande Fratello Vip. Tra i due le incomprensioni sono all’ordine del giorno e non sempre per cause chiare. Nel weekend dopo l’ennesima lite con l’ex tronista di Uomini e Donne, Basciano ha avuto un crollo: “Non ho forza dentro”, ha detto a Soleil che ha provato a tranquillizzarlo. E ha aggiunto: “Io voglio stare con le persone che vogliono stare realmente con me”, secondo Basciano, infatti, Sophie non tiene davvero a lui e alla loro relazione. La ragazza ha così cercato di confrontarsi ancora una volta con Alessandro: “Mi hai mancato di rispetto come nessuno ma. Dirmi che l’unica cosa che so fare è sedurre un uomo non è carino”. Poco dopo i due hanno fatto pace e si sono addormentati abbracciati. Ma le loro liti non hanno di certo lasciato indifferenti gli altri vip.

Alessandro Basciano: Manila Nazzaro difende Sophie

La più critica nei confronti di Alessandro Basciano è stata senza dubbio Manila Nazzaro che ha preso le difese di Sophie Codegoni. La ex miss Italia ha racconto a Katia e Davide della discussione avuta con Basciano e soprattuto che lei ha ritratto tutte le confidenza fatte: “È come se avesse paura”. Manila ne ha parlato anche con Gianluca Costantino: “A me ha fatto strano che Sophie abbia detto che non era vero che mi aveva incontrato e mi aveva parlato. Io prenderò sempre le difese di Sophie, in questa situazione la vedo come una cucciola indifesa”. Gianluca ha riposto dicendo che secondo lui Alessandro dovrebbe approfittare dell’esperienza a GF VIP per migliorare e lavorare sugli aspetti più controversi della sua personalità.

