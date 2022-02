Alessandro Basciano “Sophie ti senti fig*, rompi i coglion*: falla finita”/ Nuova dura lite al GF VIP

Volano parole pesanti tra Alessandro Basciano e Sophie a soli pochi giorni dalle “promesse” di San Valentino

Nel pomeriggio, caos nella Casa del Grande Fratello Vip. Ad essere coinvolti in una lite dai toni accesissimi sono stati anche i due fidanzati Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Tutto sarebbe partito da un commento sulle ultime vicende del loft legate allo spinoso tema della spesa. Mentre Alessandro cercava di dire la sua, però, Sophie continuava ad interromperlo fino a farlo sbottare: “Sto parlando e tu mi parli sopra e mi rode il cul*, poi ti faccio vedere cosa vuol dire litigare con una persona, non ste buffonate!”. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha contestato alla ragazza di non dargli mai il giusto spazio per esprimersi.

Lulù Selassiè: "Ho sofferto di anoressia"/ Sophie: "Fai la vittima per la finale"

Mentre Basciano tentava di proseguire nel suo commento relativo alla lite con protagoniste Sophie e Lulù, l’ex tronista ha nuovamente interrotto il fidanzato che è andato su tutte le furie: “Non fa finire di parlare, pensa di far la fig*! Parlo e mi parla sopra, rompe pure i coglion*, non guardo stranito te, sei te che ti senti al centro dell’attenzione. Non sei al centro dell’attenzione in questo momento!”. Tra i due i toni si sono accesi sempre di più sebbene qualche inquilina abbia tentato da lontano di far calmare Alessandro.

Matteo Ranieri, stoccata a Sophie Codegoni a Uomini e Donne/ "Una così..."

Lite tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni al GF Vip

La nuova lite nella Casa del Grande Fratello Vip tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è proseguita con il ragazzo che ha letteralmente perso le staffe dopo non essere riuscito a concludere il suo discorso: “Ogni volta il superiore di sto cazz*, ok? Posso permettermi di fare come cazz* mi pare? Ti devo rispondere così? Ma se ti sto sul cazz* cosa ci stai a fare con uno come me?”, ha domandato alla fidanzata senza neppure darle il tempo di replicare. “Allora parla meno e moderati con le parole. Falla finita vah, non mi far rodere il cul*!”.

Alessandro Basciano/ Minimizza i problemi di Medugno e scatena l'ira del web: "Zitto"

Sophie ha avuto solo il tempo di una breve replica dai toni certamente più pacati, limitandosi a dire: “Ma che vuoi, ma chi ti stava considerando?”. Ad intromettersi nella loro lite è stata anche Soleil Sorge che fino a quel momento aveva assistito silenziosamente all’intera discussione. “State parlando del nulla”, ha commentato l’influencer, “state rientrando in un loop inutile”. Clicca qui per vedere il video della lite.



© RIPRODUZIONE RISERVATA