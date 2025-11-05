Alessandro Basciano, stalking Sophie Codegoni: interrogatorio oggi in Tribunale per il dj "Mai stati persecutori, adesso parlo io"

Stalking a Sophie Codegoni, interrogatorio oggi di Alessandro Basciano in Tribunale: cos’ha dichiarato

Giornata importante per Sophie Codegoni che è ospite nella puntata di oggi, mercoledì 5 novembre 2025, del talk di Caterina Balivo La volta buona, oggi si è tenuto l’interrogatorio in Tribunale di Alessandro Basciano, ex fidanzato e accusato di stalking, maltrattamenti e mancato versamento dell’assegno di mantenimento alla modella e influencer per la figlia Celine Blu.

Secondo la ricostruzione della Procura, tra luglio 2023 e novembre 2024 Alessandro Basciano avrebbe “minacciato e molestato” la ex compagna Sophie Codegoni con condotte reiterate, tali da generare nella vittima “un grave stato di ansia e paura, nonché un fondato timore per la propria incolumità”. Soprattutto agli atti dell’inchiesta figurano alcuni i messaggi scambiati tra i due, con frasi attribuite all’uomo come “Me le paghi tutte” o “Mi faccio 30 anni”, considerate dagli inquirenti prove di un atteggiamento intimidatorio e persecutorio.



Alessandro Basciano in Tribunale per le accuse di Sophie Codegoni: “Mai stati atti persecutori”

Dopo le accuse di Sophie Codegoni in cui la 24enne aveva confermato, sentita da inquirenti e investigatori, tutto il quadro inquietante di insulti gravi, pedinamenti, minacce anche di morte e atteggiamenti persecutori che per quasi un anno e mezzo avrebbe dovuto subire., Alessandro Basciano ha voluto rilasciare un interrogatorio spontaneo in Tribunale oggi prima della sentenza. Stando a quanto riporta AffariItaliani.it è arrivato oggi al Palazzo di Giustizia di Milano per essere interrogato dal pubblico ministero Antonio Pansa, del pool dell’aggiunta Letizia Mannella il dj 36enne che ha voluto ribadire la propria innocenza: “Atti persecutori non ci sono stati prima e non ci saranno neanche dopo”. Più tardi verranno annunciati altri dettagli delle dichiarazioni rese da Basciano. Non è escluso inoltre che Sophie replichi a tali affermazioni proprio durante la diretta di oggi del talk di Caterina Balivo oppure la 24enne potrebbe glissare e non commentare l’accaduto.