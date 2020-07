Alessandro Basciano, Temptation Island/ Arriva il bacio con Valeria Liberati?

Tra i tentatori di Temptation Island 2020, Alessandro Basciano è sicuramente quello che si sta mettendo maggiormente in mostra. Sin dalla prima puntata si è avvicinato a Valeria Liberati instaurando con lei un rapporto fatto di sguardi, sorrisi e tanta complicità che non è passata inosservata al pubblico. Se da una parte c’è chi è convinto che Alessandro stia giocando con Valeria e i suoi sentimenti rispettando totalmente quello che è il suo ruolo all’interno del programma, dall’altra c’è chi è sicuro che tra Alessandro e Valeria stia realmente nascendo un sentimento. Nel corso della seconda puntata di Temptation Island 2020, dopo una romantica uscita in cui sono mancati i contatti, le carezze e gli abbracci, c’è stato un momento in cui i telespettatori hanno pensato che potesse arrivare anche il bacio. Bacio che, tuttavia, non è arrivato e che, stando alle parole pronunciate dalla fidanzata di Ciavy nel villaggio, non arriverà mai. Tuttavia, gli spoiler della terza puntata inducono a credere che tra Alessandro e Valeria, già questa sera, possa esserci un contatto proibito. Sarà davvero così?

ALESSANDRO BASCIANO E VALERIA LIBERATI: CONTATTI DOPO TEMPTATION ISLAND 2020?

Alessandro Basciano e Valeria potrebbero salutarsi già questa sera, nel corso della terza puntata di Temptation Island 2020. Ciavy, infatti, il fidanzato di Valeria, chiederà il falò immediato alla fidanzata dopo aver visto alcuni video di Valeria con Alessandro. Prima di decidere se accettare o meno il falò, Valeria si confiderà proprio con Alessandro sperando di trovare nel suo sguardo le risposte che sta cercando. Come finirà, dunque, tra il bel tentatore e la Liberati? Dopo aver cercato inutilmente l’amore a Uomini e Donne corteggiando Giulia Quattrociocche, Basciano lascerà il villaggio con Valeria? Dalle indiscrezioni che circolano sul web, pare che Alessandro e Valeria continuino a sentirsi, ma i due non starebbero insieme. Quello a cui sta assistendo il pubblico di canale 5, dunque, è semplicemente l’inizio di un’amicizia?





