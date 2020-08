Alessandro Basciano tronista a Uomini e Donne/ “Saranno 4, una donna e tre uomini”

Si avvicina la prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne. È molto probabile che la prima puntata sarà registrata alla fine di agosto, come di consueto, svelando i nomi dei primi tronisti. Uno, a quanto pare, è già certo ed è quello di Alessandro Basciano. Se di indizi in questi ultimi giorni non sono mancati – basti pensare alle parole dello stesso Basciano sul trono – la pagina Uominiedonneclassicoeover ne ha dato nuova conferma. “Alessandro Basciano è ufficialmente uno dei nuovi tronisti“ ha infatti annunciato la pagina, regalando poi anche altre indiscrezioni su quelli che saranno i protagonisti della prossima edizione del dating show. Finita l’avventura a Temptation Island, Basciano torna dunque in Tv a Uomini e Donne, stavolta non come corteggiatore ma sulla sedia rossa.

Non solo Alessandro Basciano: 4 nuovi tronisti a Uomini e Donne

Alessandro Basciano sarà soltanto uno dei quattro tronisti previsti per la prima parte di Uomini e Donne. “I primi due tronisti saranno le due persone tra le 3 che sono su Witty (ovvero i volti sconosciuti). Invece il quarto dovrebbe essere una donna.” si legge ancora sulla pagina Instagram. Pochi giorni fa la redazione ha infatti dato il via ad una votazione tra tre candidati al trono: solo due di loro, però, verranno scelti in modo ufficiale. Dalle indiscrezioni, infine, scopriamo che l’ultimo posto sul trono è dunque per una donna. Al momento, però, non ci sono indizi su chi possa essere la prescelta. La formazione a 4 tronisti, infine, sembra confermare che il format sarà ancora diviso in “classico” e “over”.



