Alessandro Basciano tronista a Uomini e Donne?/ “Sul trono? Non posso rispondere…”

Uomini e Donne annuncia sorprese in arrivo e inevitabilmente il pensiero vola a coloro che saranno i prossimi tronisti. Nelle ultime ore, il profilo Instagram del programma condotto da Maria De Filippi ha lanciato un promo che svela l’arrivo di un importante annuncio, con tanto di immagini dei troni rossi. Che siano annunciati i nomi dei nuovi tronisti? E, se si, quali potranno essere? Un nome che spicca su tutti è sicuramente quello di Alessandro Basciano. L’ex corteggiatore (e non scelta) di Giulia Quattrociocche è stato uno dei protagonisti assoluti nel corso dell’ultima edizione di Temptation Island. Basciano si è avvicinato molto a Valeria Liberati, fidanzata di Ciavy, e tra i due pare ci sia stato anche un bacio. Ad oggi, però, tra loro è rimasta soltanto un’amicizia.

Alessandro Basciano sul trono di Uomini e Donne? Lui stuzzica i fan e svela…

Dopo Temptation Island, ancora single, Alessandro Basciano potrebbe dunque tentare di trovare finalmente l’amore sul trono di Uomini e Donne, e non mancano indizi a farcelo pensare. In una sessione di domande e risposte tenute nella giornata di ieri, 5 agosto, su Instagram, qualcuno gli ha appunto chiesto del trono. Alessandro non si è sbilanciato ma ha comunque dato un indizio, rispondendo: “Vi dico già in anticipo, avendo letto domande specifiche sul programma, che non posso rispondere”. Una risposta sospetta, alla quale sono poi seguite queste parole: “Non sono fidanzato. Prima o poi arriverà l’amore anche per me”. Che sia dunque davvero lui uno dei nuovi tronisti? Non ci resta che attendere l’annuncio di Uomini e Donne!





