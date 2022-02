Alessandro Basciano tuona contro Sophie “chi sta con me non fa certe cose”/ Nuova lite GF VIP

Il rapporto tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è stato a lungo discusso durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021, soprattutto perché i due, nonostante affermino di essere molto innamorati a vicenda, passano gran parte del loro tempo a litigare e questo comportamento ha fatto sorgere molti dubbi su un futuro della coppia al di fuori della casa oltre che negli inquilini della casa, anche nel conduttore che ha redarguito il concorrente, soprattutto per le parole che usa nei confronti della ragazza ogni qual volta litigano.

Durante la puntata molti tra i concorrenti hanno spiegato il loro punto di vista alla coppia, soprattutto Antonio Medugno che ha accusato l’ex tentatore di Temptation Islands di aver litigato con Sophie 6 giorni su 7 della sua prima settimana da concorrente all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021. Un’affermazione negata dal concorrente che ha ammesso di avere delle discussioni con Sophie Codegoni ma non tante quante gli altri concorrenti dicono.

Un’altra lite tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Intanto, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno nuovamente litigato perché a quanto pare la ragazza ha cercato un dialogo con Antonio Medugno, nonostante lui non piaccia ad Alessandro che ha replicato alla sua fidanzata: “Dormo con qualcuno che ha piacere a stare con me e non con qualcuno che ha piacere a parlare con qualcuno che ha creato una discussione”. Nonostante Sophie abbia provato più volte a far capire il suo punto di vista al ragazzo lui ha continuato ad affermare: “Fai, ci mancherebbe. Però non stai con me, perché chi sta con me non fa certe cose. È una cosa contro di noi, io da fidanzata e da persona che mi sta vicino non mi sarei permessa di andare”.

Sophie Codegoni ha risposto a tono alle accuse di Alessandro Basciano, mostrando il suo punto di vista: “Ognuno è fatto a modo suo, se io vedo una persona che sta male vado e sento che cos’ha” ricordando al fidanzato di essere passata anche da lui per sapere il suo umore, ma vedendolo discutere con Nathaly Caldonazzo ha preferito andare via. Alessandro Basciano però non è stato contento del comportamento della ragazza e ha commentato: “Allora devo piangere per farti avvicinare, la prossima volta piango”.



