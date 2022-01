Alessandro Basciano, ultimatum a Sophie/ “Se devo sempre litigare allora sto da solo”

Alessandro Basciano, alti e bassi con Sophie Codegoni

Il rapporto tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sarebbe ormai arrivato ad un punto di non ritorno. L’ultima lite avrebbe contribuito a rompere qualcosa nell’ex corteggiatore di Uomini e Donne che confidandosi con alcuni inquilini è arrivato alla conclusione di voler chiudere la conoscenza nella Casa del Grande Fratello Vip con la ragazza. “Io sto bene da solo, non che ho bisogno di andarmi a legare ad un’altra persona!”, ha commentato parlando con Federica Calemme e Jessica Selassié. Di fronte alle sue critiche, a Federica è venuto spontaneo chiedere al ragazzo: “Scusami ma cosa vi dite quando siete a letto?”.

Alessandro Basciano: "Sophie fa la f*ga di turno…"/ GF Vip "Ho 32 anni, me ne sbatto"

A detta di Basciano, l’ex tronista gli avrebbe detto di essersi immaginata fuori dal GF Vip insieme a lui ma le ipotesi a detta di Sophie sarebbero due: o staranno benissimo insieme o dureranno due giorni. “Se hai questo pensiero qua è perché già qui dentro non ti stai lasciando andare e non sei tranquilla e hai ancora qualcosa che ti porti dietro”, le ha risposto Alessandro, evidenziando ciò che non andrebbe nella ragazza.

Alessandro Basciano, lite con Sophie Codegoni/ GF Vip "Ragazzina di 20 anni immatura"

Alessandro Basciano: ultimatum e dure critiche all’ex tronista di Uomini e Donne

Dopo non essere riuscito chiarire del tutto con Sophie, Alessandro Basciano nelle ultime ore è tornato a confrontarsi con i suoi inquilini ed in modo particolare con Giacomo Urtis e Delia Duran. Il ragazzo ha ammesso la sua eccessiva impulsività che lo ha spesso portato a commettere degli errori con le persone che ha di fronte. “Sbaglio nei modi di reagire”, ha ammesso, facendo una sorta di ‘mea culpa’. “Ho dei modi che metto una parolaccia di troppo, oppure prendo e me ne vado”, ha asserito.

NICOLÒ, FIGLIO DI ALESSANDRO BASCIANO/ La dedica "Mi manchi papà", lui piange e...

Il giovane ha parlato del suo ultimatum dato a Sophie ed ha aggiunto: “Se non va non va, siamo in pace però. C’è solo da vedere come vanno questi giorni per capire se le cose cambiano o meno”. Ciò che avrebbe dato molto fastidio ad Alessandro sarebbe stato l’atteggiamento di Sophie nel non essere riuscita mai a mettere sul serio un punto alla sua storia con Gianmaria Antinolfi. “Se devi discutere tutti i giorni con una persona allora me ne sto da solo!”, ha commentato. Delia ha cercato di capire anche l’atteggiamento della ragazza: “Lei vorrebbe delle attenzioni, da quello che capisco”, ma Alessandro ha continuato a riservare pesanti critiche alla Codegoni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA