Alessandro Basciano/ Uomini e Donne: a Giulia non basta la sua bellezza

Alessandro Basciano non passa inosservato al punto che Giulia Quattrociocche non nasconde di provare un forte interesse per lui anche se ha paura di non interessare davvero al corteggiatore. Alessandro, trentenne con un figlio, non ha voglia di perdere tempo e ha più volte ribadito di voler conquistare davvero Giulia e la sua fiducia. Il corteggiatore, nella puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne, porta così Giulia in una spa dove la tronista ammette di non fidarsi totalmente di lui anche se, il feeling, è evidente ed è difficile frenare l’attrazione fisica. Giulia, infatti, spiega di considerare Alessandro come il bello della scuola accanto al quale vede una ragazza bellissima che non è lei che si considera una ragazza come tante. La tronista aggiunge di non capire il vero motivo per il quale Alessandro abbia deciso di corteggiare lei potendo avere tutte le ragazze che desidera. Decisa a non prendere una batosta, la tronista è pronta a mettere alla prova il corteggiatore e il suo interesse.

ALESSANDRO BASCIANO SOTTO ESAME

Alessandro Basciano non ha alcuna intenzione di prendere in giro Giulia Quattrociocche. Durante la prima esterna, infatti, il corteggiatore ha fatto notare alla tronista che, essendo padre, non avrebbe alcun motivo per essere a Uomini e Donne se non avesse un reale interesse per lei. Nonostante l’attrazione e il feeling, però, Giulia ammette di trovarsi meglio con Daniele che, con la sua semplicità, sta lentamente entrando nel suo cuore. Proprio in esterna con Daniele, la tronista ammette di fidarsi di lui e di sentirsi a proprio agio. I due si lasciano andare ad un’atmosfera romantica e i suoi modi genuini la convincono di più rispetto ad Alessandro che considera troppo perfetto. La bellezza del corteggiatore, dunque, non sembra bastare alla Quattrociocche che, tuttavia, è pronta a cambiare idea di fronte ad un percorso impeccabile del corteggiatore.

