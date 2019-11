Alessandro Basciano/ Uomini e Donne: ballo con una “Diavoletta” mentre Giulia…

Alessandro Basciano sott’accusa nell’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne dedicata al trono classico. Dopo aver assistito al confronto tra Giulia e Daniele Schiavon, Alessandro si scaglierà contro il rivale accusandolo di non essere seriamente interessato a Giulia al punto da divertirsi in giro per Roma facendo serate. Un’accusa a cui Daniele replicherà, ma che farà soprattutto infutiare la Quattrociocche. Giulia, infatti, non si è mai fidata realmente di Alessandro e più volte ha messo in dubbio il suo interesse. Oggi, così, la tronista coglierà al colo l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e lanciare frecciatine al corteggiatore con cui il rapporto, nonostante l’evidente attrazione fisica, non decolla. Essendo romana anche lei, infatti, anche a Giulia sono arrivate voci su una serata durante la quale Alessandro si sarebbe lasciato andare con una ragazza nonostante il suo percorso da corteggiatore.

ALESSANDRO BASCIANO E LA SERATA CON UNA “DIAVOLETTA”: GIULIA ATTACCA A UOMINI E DONNE

Giulia Quattrociocche è arrivata sul trono di Uomini e Donne per trovare il vero amore. Più volte ha ribadito di non voler essere presa in giro. Tra tutti i corteggiatori conosciuti, la tronista ha sottolineato più volte di non fidarsi di Alessandro contro cui punterà il dito per una serata trascorsa in discoteca a Halloween. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle news, infatti, Giulia attaccherò Alessandro dicendogli di aver saputo del ballo fatto a Halloween con una ragazza con le corna da Diavolo. Basciano si difenderà affermando di non uscire mai e di essersi concesso solo una serata con gli amici, ma la tronista aggiungerà che quella serata ha il valore di 100 serate fatte da Daniele. Tra Giulia e Alessandro, dunque, i problemi aumentano. Riusciranno a trovare un punto d’incontro?

