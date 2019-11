Alessandro Basciano/ Uomini e Donne: regalo, figlio e bacio passionale con Giulia e..

Alessandro Basciano sempre più vicino a Giulia Quattrociocche. Esterna dopo esterna, il corteggiatore che è arrivato nello studio del trono classico di Uomini e Donne colpito dal video di presentazione della tronista, sta abbattendo il muro di difesa che Giulia si è costruita intorno. I dubbi che la tronista aveva all’inizio della loro conoscenza stanno lasciando spazio alla voglia di conoscere Alessandro che, dopo la fine della sua relazione con la madre di suo figlio, ha voglia di rimettersi in gioco. L’esterna che andrà in onda nella puntata odierna segnerà un profondo cambiamento nel rapporto tra il corteggiatore e la tronista. Per la prima volta, infatti, la Quattrociocche non solo si lascerà totalmente andare tra le sue braccia, ma lo difenderà pubblicamente dalle accuse di Daniele Schiavon.

ALESSANDRO BASCIANO: IL REGALO DEL FIGLIO E IL BACIO PASSIONALE CON GIULIA QUATTROCIOCCHE

Alessandro Basciano si metterà a nudo nell’esterna che sarà trasmessa nella nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle news, infatti, Alessandro metterà da parte i contrasti e andrà a prendere Giulia a lavoro facendole una gradita sorpresa. Il corteggiatore, inoltre, le parlerà del figlio, il grande amore della sua vita, regalandone un coniglietto di peluche scelto proprio dal bambino. Un gesto semplice, ma importante che permetterà a Giulia di aprirsi un po’ di più con Basciano. Il clima sereno darà il via ad un lungo e passionale bacio. In studio, poi, la tronista difenderà per la prima volta Alessandro, accusato da Daniele di non mostrarsi per quello che è davvero ovvero un ragazzo che va in giro per le discoteche di Roma a divertirsi. Giulia, dunque, farà un importante passo verso Alessandro che, però, come sappiamo dalle anticipazioni, non vivrà la favola d’amore che sperava.

