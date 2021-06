Alessandro Basciano “Voglio un figlio con Erjona Sulejmani”/ “Matrimonio? Per ora…”

Ospite di Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News, durante la rubrica Trends&Celebrities, Alessandro Basciano conferma la sua storia d’amore con Erjona Sulejmani, celebre ex del calciatore Džemaili, e si dice innamoratissimo. In diretta radio racconta com’è nata la loro storia: “Ci seguivamo su Instagram e poi per puro caso ci siamo incrociati all’aeroporto di Madrid perché lei faceva scalo e abbiamo deciso di prendere un caffè. Poi da lì è iniziata una conoscenza a livello di amicizia, poi invece è scattato altro ma nessuno dei due lo avrebbe immaginato. Sono circa due mesi e mezzo che ci stiamo frequentando.” Un amore fresco ma già intenso ed importante, tanto da pensare di avere un figlio insieme.

“Tra noi sta andando tutto molto bene, tanto che tra il matrimonio e un figlio, vorrei un figlio con Erjona Sulejmani“, ha infatti ammesso Alessandro Basciano. L’ex di Uomini e Donne e Temptation Island ha d’altronde ricordato che “sia io che lei ne abbiamo già uno con ex compagni, ci piacciono i bambini.” Non mancano impegni a tenerli indaffarati: “Io sto girando per lavoro però lei mi sta seguendo perché mi sta aiutando molto nei nuovi lavori.” Ma chiarisce che “Adesso mi trasferirò a Madrid, lei tornerà in Italia da settembre, farò sempre avanti e dietro, vedremo un po’ come organizzarci.” Per Alessandro e Erjona non sono mancate critiche, soprattutto a causa di foto un po’ piccanti: “Gli attacchi? Non conoscono Erjona e magari su Instagram dà un’immagine che non è quella reale, lei è la ragazza della porta accanto, è bellissima!” ha replicato Basciano.

