Alessandro Basciano vs Alex Belli/ “P*rla, parla di me perché vado forte sui social”

Lo scontro a distanza tra Alessandro Basciano e Alex Belli non è ancora giunto al termine. I due non si sono incontrati nella casa del Grande Fratello Vip, dato che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne è entrato dopo la squalifica dell’attore. Nonostante ciò le scintille sono state tante, con parole forti che sono volate nel corso della diretta. Attacchi da ambo le parti, che non sembrano destinati a placarsi per il momento.

Alex Belli smette di seguire Soleil su Instagram/ Il web attacca "Costretto da Delia"

A fare il giro del web, intanto, è il video di un fuorionda della puntata di lunedì 20 dicembre in cui Alessandro Basciano parla con Lulù Selassiè proprio di Alex Belli. “È invidioso, un c*glione. Non me ne frega nulla. Speravo di beccarlo qua. Si vede che sto andando forte sui social e questo p*rla ha bisogno di parlare di me”, ha detto. Parole che non sono passate inosservate ai telespettatori, i quali hanno sottolineato sui social network come si stia andando oltre, dato che i due non si conoscono e non hanno dei reali motivi per darsi contro.

Alessandro Basciano è rifatto?/ Confessione al GF Vip: orecchie, denti e punturine...

Alessandro Basciano vs Alex Belli: il ruolo di Lulù Selassiè

In molti hanno notato che nello scontro tra Alessandro Basciano e Alex Belli ad essersi schierata a favore dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip è stata Lulù Selassiè. La Princess ha sostenuto l’ex volto di Uomini e Donne mentre si scagliava contro l’attore, confermando gli insulti. “Tu fin da subito hai mostrato di essere un gentiluomo, lascialo perdere”, ha detto.

Un atteggiamento che agli utenti del web è sembrato piuttosto incoerente. Il rapporto tra Lulù Selassiè e Alex Belli quando entrambi erano nella casa del Grande Fratello Vip infatti è sempre stato positivo, mentre adesso la Princess si è schierata anch’essa contro l’attore. Chissà che proprio l’influenza del neo-entrato Alessandro Basciano non le abbia fatto dunque cambiare totalmente idea su quest’ultimo.

SOPHIE CODEGONI E ALESSANDRO BASCIANO NUOVA COPPIA?/ Flirt al GF VIP

© RIPRODUZIONE RISERVATA