Alessandro Basciano Vs Antonio “Problemi alimentari? Cag*te”/ “Vuole fare la vittima”

Non si arresta lo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip tra Alessandro Basciano e Antonio Modugno. I due sembrava fossero grandi amici questo fino a quando, nel corso della diretta di lunedì, filmati e nomination non li hanno messi uno contro l’altro. Ad oggi i dissapori non sono stati risolti dai due ragazzi e, anzi, Medugno ha avuto uno sfogo con Jessica Selassiè, dicendosi preoccupato che questi malumori possano influenzarlo intimamente.

Lulù Selassié vs Alessandro Basciano/ "Manuel è un signore: mai un insulto mentre…"

Da qui il pensiero di abbandonare il programma: “Io ho paura di entrare in un circolo sull’alimentazione. La cosa mi mette ansia perché sono cose che mi ha sempre risolto una persona che mi sta vicina, quindi sa come risolvermele“, ha spiegato Antonio. Una rivelazione che è stata però successivamente sminuita da Basciano.

Rosalinda Cannavò vs Alessandro Basciano/ "Pensiero stupido e ignorante, spero che…"

Alessandro Basciano sminuisce i problemi alimentari di Antonio Medugno: Lulù furiosa!

In sauna con Sophie, Basciano si è infatti sfogato proprio su Medugno, parlando dei suoi problemi alimentari: “Non lo concepisco il vittimismo, – ha tuonato – almeno che tu veramente non sei vittima di un qualcosa o comunque vieni attaccato per qualcosa. Se te le vai a cercare, perdonami, non sei vittima e adesso vuoi arruffianarti tutti, vuoi fare vittimismo, vuoi fare vedere che non magni, che non c*ghi, che non dormi“. Basciano ha quindi fatto notare che “io ho avuto problemi molto più seri”, cosa che ha scatenato la furia di Lulù Selassiè che lo ha così attaccato: “I problemi alimentari non sono cagate perché lì ho avuti io. Non ti permettere di dire che sono cag*te perché è una sofferenza enorme“.

LEGGI ANCHE:

Alessandro Basciano tuona contro Sophie "chi sta con me non fa certe cose"/ Nuova lite GF VIP

© RIPRODUZIONE RISERVATA