Alessandro Basciano vs Delia Duran/ “Non paragonarmi ad Alex Belli!”. E la sorella…

Alessandro Basciano si arrabbia con Delia Duran al Grande Fratello Vip 2021. La modella venezuelana e Soleil Sorge stavano ballando e chiacchierando e si sono avvicinate a Basciano che si è improvvisato come dj della serata. Soleil a quel punto chiede a Delia: “Dici così perché pensi che Alessandro sia la copia di Alex?”. Delia ammette che tra i due non c’è paragone ma Alessandro Basciano a quel punto replica stizzito. Il giovane non sopporta essere avvicinato ad Alex Belli e dice: “Scusa Delia già hai fatto qualche volta altre battute fuori posto ma non paragonarmi a nessuno. Non ti azzardare”. Delia e Soleil continuavano a ridere e a quel punto la moglie di Belli ha chiamato in causa Sophie Codegoni: “Sophie, stanno paragonando il tuo Alessandro ad Alex”. Sophie ha guardato Delia senza capire cosa volesse dire e a quel punto Delia ha spiegato: “Lui pensa di essere Alex Belli” riferendosi a Basciano.

Il ragazzo ancora una volta ha replicato alle parole della Duran: “Delia, ti spiego una cosa. Ringraziando Dio, non scambierei nemmeno una virgola con Alex”. Soleil è intervenuta chiedendo se fosse sicuro e Delia ha controbattuto: “Vorrebbe essere la metà”. Soleil Sorge si è avvicinata a Basciano e ironicamente gli ha detto: “Ti piacerebbe però avere il suo sopracciglio”. Sui social, il siparietto è stato commentato in modo negativo. C’è chi ha scritto: “Ma perché Alex chi ca**o è ? Ma finitela .. mi meraviglio della moglie che continua ad innalzare questa specie di essere ridicolo .. a questo punto tutto organizzato ridicola anche lei”.

Il consiglio di Giorgia al fratello Alessandro Basciano

Alessandro Basciano è stato messo in guardia dalla sorella Giorgia Nicole. Sul settimanale Dipiù, la sorella Giorgia ha consigliato il fratello di lasciar perdere Sophie Codegoni e di dirottarsi più su Jessica Selassiè: “Con Sophie ci sono stati alti e bassi, è molto giovane, leggera e spensierata. Vive tutto come una farfalla, bella, leggiadra, alla ricerca del fiore più bello. Forse per te sarebbe stata più giusta Jessica, più grande, più matura”. Giorgia è consapevole del fatto che Alessandro abbia sofferto la separazione dei genitori e spiega: “A te Sophie piaceva ed eri andato con l’idea di conquistarla. Purtroppo il fatto che ti prenda per poi lasciarti, divertendosi con questo tira e molla, ti ha fatto stare ancora male, perché nel distacco rivedi quello dei nostri genitori”.

Giorgia fa anche il nome di Clementina, una ragazza che avrebbe spezzato il cuore di Basciano: “Il distacco con Clementina ti brucia ancora il cuore. Cerca di vivere tutto in modo più spensierato”, è il suggerimento che Giorgia dà ad Alessandro. Giorgia vorrebbe che il fratello accantonasse liti e preoccupazioni per vivere in modo più spensierato questa esperienza.



