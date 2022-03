Alessandro Basciano vs Nathaly Caldonazzo/ “Ti stanno tutelando e ti va di cu*o”

Altissima tensione ieri nella casa del Gf Vip 2021 fra Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano, entrambi eliminati dal televoto. Poco prima dell’uscita della casa i due sono stati protagonisti di un acceso battibecco, a seguito della presunta frase che la stessa attrice avrebbe proferito ai danni di Jessica e Lulù Selassie. Nathaly Caldonazzo non è stata squalificata dal gioco come qualcuno sui social sperava, e probabilmente questo atteggiamento ha fatto scattare la scintilla nell’ex tentatore: “Ti stanno tutelando qui e ti va di cu** – le parole di Alessandro Basciano rivolte a Nathaly Caldonazzo – e tu sai bene che hai detto quelle frasi. Lo dirò fino alla morte, sei una falsa”.

E ancora: “Io dico calunnie? Guarda che quelle cose le hai dette. Non farmi passare per bugiardo, che non te le vogliono far uscire, perché tu le hai dette tutte e guardami negli occhi. Ti devi vergognare ed è tutto registrato, io nella led ti avevo anche tutelato. Rinneghi quello che dici e lo sai. Ma secondo te io dico le bugie? E ti sei incastrata quando hai detto ‘speriamo che non escano fuori’. Non giurare perché sei una falsa e ti nascondi anche il cibo. Anzi giura su tua figlia che non hai mai detto che sono ‘protette dagli zingari”.

ALESSANDRO BASCIANO VS NATHALY CALDONAZZO: “TI GIURO CHE FACCIO USCIRE QUEL VIDEO”

Poi si è rivolto ad Alfonso Signorini, convinto della sua posizione: “Alfonso, le ha dette e si nascondeva anche il microfono! Eravamo io e lei tra la camera blu e il corridoio. Io non mi vado ad inventare cose del genere”. La lite è poi degenerata e Alessandro Basciano si è detto pronto a diffidare Nathaly Caldonazzo nel caso in cui lo scontro avesse superato i limiti: “Attenta a quello che dici che ti diffido”, ha detto il fidanzato di Sophie Codegoni, che poi ha aggiunto, sempre rivolgendosi alla bionda vippona: “Io ti ho calunniato? Te lo giuro che faccio uscire la verità, a costo di dare tutto quello che ho faccio uscire quel video. Te lo faccio vedere io vedrai. Parla per te delle cavolate che fai. Che sei andata in passerella contro quel poveraccio soltanto perché ti ha fatto le corna. Ma pensa te cosa mi tocca sentire. Non ti devi permettere di parlare di me. Ma chi sei e dove vivi, da dove sei uscita?”. Una lotta senza esclusione di colpi.

