Alessandro Basciano vs Sophie Codegoni: “Inizia a comportarti bene!”/ Lite per Delia

Alessandro Basciano è tornato a scagliarsi contro Sophie Codegoni nella casa del Grande Fratello Vip: i due hanno discusso poiché all’ex tentatore non è andato giù che la fidanzata abbia avuto una conversazione a toni distesi con Delia Duran e Antonio Medugno, tanto che l’ha accusata di essere incoerente. La ragazza, da parte sua, si è difesa, sottolineando che si è ritrovata a parlare con loro semplicemente perché era in compagnia dell’amica Soleil Sorge. Ciò, tuttavia, non è stato sufficiente a calmare gli animi.

"Sophie e Jessica organizzano salvataggi"/ GF Vip, polemica: "Senza microfoni…"

“Ti ho sentito mentre parlavi con loro, finiscila di dire minch*ate. Che ca*zo me ne frega che parlavi di Antonio e di Delia? Persone su cui spari a zero, adesso ti ci metti a fare le scommesse e a chiacchierare beatamente”, queste le pesanti accuse di Alessandro Basciano alla fidanzata. Sophie Codegoni ha provato a dire la sua: “Ero lì con Soleil, sono andata da lei”. Lui, però, non le ha dato margine di parole, continuando ad attaccarla. “Vi siete appioppate a loro. Non dico che devi dare attenzioni soltanto a me, ma almeno sii coerente”.

Alessandro Bascioni e Sophie Codegoni, notte bollente al GF Vip/ Baci passionali e...

Alessandro Basciano vs Sophie Codegoni: “Inizia a comportarti bene!”. L’ultimatum

Alessandro Basciano, dopo avere fortemente criticato Sophie Codegoni per la conversazione avuta con Delia Duran e Antonio Medugno, le ha praticamente dato un ultimatum. “Inizia a comportarti bene perché a me ste cose qui non piacciono. Non voglio stare con una persona che da due giorni non si comporta bene, preferisco starmene da solo. Quando ritornerai a essere la persona dolce, che dà attenzioni, che ho conosciuto, allora potremmo riparlarne”. L’infuencer, da parte sua, è rimasta incredula: “Due giorni? Ma se è successo soltanto stamattina”.

Sophie Codegoni "Frase shock di Nathaly? Non volevano uscisse"/ Stoccata agli autori

Non è servito, a calmare gli animi nella coppia, neanche l’intervento della stessa Soleil Sorge, la quale ha voluto dare manforte all’amica, confermando la sua versione e sostenendo che, anche nel caso in cui la ragazza si fosse avvicinata ai due coinquilini, non ci sarebbe stato nulla di male, dato che è normale avere un rapporto civile con tutti nella casa. L’ex tentatore, però, non ha voluto sentire ragioni. “Continua ad avere le tue ragioni, nessuno ti dice nulla”, ha concluso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA