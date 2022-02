Alessandro Basciano”Meglio due vaffancu*o che gli insulti razzisti”/ La dura reazione alle critiche di Katia

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 alcuni concorrenti hanno litigato per via del cibo, la discussione tra Sophie Codegoni e Lulù Selassié ha subito coinvolto altri concorrenti della casa scatenando un vero putiferio all’interno della casa. Successivamente Sophie Codegoni ha cercato anche l’appoggio del suo fidanzato Alessandro Basciano, ma i due, sono finiti per offendersi a vicenda.

Alessandro Basciano provvedimento al GF Vip, squalificato?/ Signorini: "Atteggiamenti inaccettbili"

Alessandro Basciano ha subito cercato lo scontro con Alex Belli convinto che quest’ultimo ridesse di lui insieme alla Sophie per poi alzare i toni direttamente con lei. I due a questo punto hanno iniziato a litigare e Alessandro, dopo aver perso la pazienza ha sbottato: “Mi ha detto parla parla e non mi andava di parlare. Parlo e mi parla sopra e rompe pure i coglio*i. Pensi di essere al centro dell’attenzione ma non lo sei in questo momento perché stavo parlando di quello che era successo”.

Katia Ricciarelli in difficoltà/ Accuse a Lulù e Manila e lite con Miriana: cantante nel caos

Sophie Codegoni racconta di Katia a Alessandro Basciano

Sophie Codegoni, dopo aver evidentemente perso la pazienza ha risposto al fidanzato: “Ogni volta? Superiore di sto caz*o ok? Ti devo rispondere così? Posso permettermi di fare come mi pare. Robe da matti. Ma se tu hai il pensiero che ti sto sul caz*o cosa ci stai a fare con uno che ti sta sul caz*o? Fammi capire. Allora moderati con le parole. Falla finita non mi far rodere il cu*o. Mi ha chiesto di parlare”.

Successivamente Sophie si è sfogata con Katia Ricciarelli su quanto accaduto e la soprano ha subito condannato il linguaggio e il comportamento della coppia. Non contenta però Sophie, dopo aver fatto pace con Alessandro Basciano ha raccontato al ragazzo le critiche della cantante che sbotta e esclama: “Meglio due vaffancu*o che gli insulti razzisti”. Il ragazzo ha continuato il suo discorso parlando delle battute razziste della soprano ma la regia ha preferito censurare il suo discorso.

Alessandro Basciano, rissa sfiorata con Alex Belli: "Ti lancio un peso"/ "Non farmi…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA