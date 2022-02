Alessandro Bascioni e Sophie Codegoni, notte bollente al GF Vip/ Baci passionali e…

Alla finale del Grande Fratello Vip del 14 marzo mancano poco più di due settimane e gli ultimi innamorati che ancora sono nella casa faticano a trattenersi. Se Lulù Selassiè non vede l’ora di riabbracciare il fidanzato Manuel Bortuzzo, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni non vedono l’ora di potersi lasciare andare alla passione senza l’occhio acceso delle telecamere. Dopo numerosi discussioni, litigi in seguito ai quali i due, più volte, avevano annunciato l’intenzione di chiudere definitivamente, oggi, sono riusciti a trovare un equilibrio. Sempre più uniti, trascorrono molto tempo insieme senza rinunciare alla compagnia degli altri concorrente.

Di notte, però, quando le luci si spengono, i due si lasciano andare alla passione. La notte scorse, dopo aver fatto compagnia a Jessica Selassiè e Barù, protagonisti di uno scambio di battute bollente, Alessandro e Sophie sono riusciti a ritagliarsi del tempo per vivere il loro amore.

Alessandro Bascioni e Sophie Codegoni, passione alle stelle

Entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2021 con il desiderio di conquistare il cuore di Sophie Codegoni, Alessandro Basciano è riuscito nella sua impresa ed oggi, i due ex Uomini e Donne sono felicemente fidanzati e progettano il loro futuro insieme. In attesa di capire se riusciranno a conquistare entrambi la finalissima del 14 marzo, i due si godono la passione che è sempre più travolgente.

La scorsa notte, così, si sono lasciati andare a baci passionali, abbracci, sguardi e coccole sotto lo sguardo attento delle telecamere. I fan della coppia hanno così registrato tutto e pubblicato il filmato su Twitter scatenando tutti i sostenitori di un amore che, prima di esplodere, ha dovuto affrontare vari alti e bassi.

Passione e tanta voglia l’uno dell’altro❤️‍🔥 quelle lenzuola se potessero parlare 😏 amatevi #basciagoni noi siamo felici x voi 🥰 #gfvip pic.twitter.com/6u9CiejUuq — Nadia Basciagoni forever ♥️ (@Nadia02113466) February 26, 2022

