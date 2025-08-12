Chi è Alessandro Basile, il fidanzato di Rebecca Staffelli che piace anche al padre Valerio: partecipò a Uomini e Donne come corteggiatore...

Forse non tutti sanno che, ormai da sette anni, il cuore di Rebecca Staffelli batte per l’ex protagonista di Uomini e Donne, Alessandro Basile. I due sono uniti più che mai e la loro complicità sembra promettere davvero bene per il futuro. Intanto sette anni sono già passati, con l’amore che vola sempre più alto tra la figlia di Valerio Staffelli e l’ex corteggiatore. Dj e producer classe 1983, Alessandro Basile si sente completo con Rebecca al suo fianco. Non potrebbe chiedere di meglio ed è felicissimo della vita che stanno conducendo insieme.

“Mi sono bastati sette secondi per capire che Rebecca era quella giusta per me”, aveva detto il fidanzato qualche tempo fa in una bella intervista a Verissimo, dove aveva ripercorso le tappe del loro amore. Il traguardo dei primi sette anni insieme è stato festeggiato a dovere, con tanto di approvazione di papà Valerio per sua figlia Rebecca. Insomma, tutto sembra allineato alla perfezione.

Papà Valerio Staffelli approva Alessandro Basile, il fidanzato di sua figlia Rebecca: “Crisi dei sette anni scacciata…”

“7 anni passati e crisi scacciata. Let’s go”, il dolce messaggio di Valerio Staffelli ai due ragazzi, in occasione del settimo anniversario. La conduttrice, dunque, può dormire sonni tranquilli se c’è il sì anche di papà. Per la showgirl la vita sentimentale viaggia a vele spiegate verso nuovi traguardi, ma senza eccessiva enfasi sui social, dove le dediche reciproche non mancano ma appaiono sempre misurate e pubblicate al momento giusto.

D’altra parte Rebecca e il suo fidanzato Alessandro Basile vogliono vivere il loro amore alla larga dai social e dai riflettori mediatici, considerano che per un motivo o per l’altro sono già piuttosto esposti. Dunque, nessuna preoccupazione se dovesse calare il ritmo della pubblicazione social. Alessandro e Rebecca sono impegnati a viversì, più che a condividere…