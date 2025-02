Chi è il fidanzato di Rebecca Staffelli: come è nata la loro storia

Da qualche anno nella vita della figlia del celebre inviato di Striscia la notizia è arrivato l’amore con Alessandro Basile. Il suo nome è diventato sicuramente popolare per via della sua storia d’amore con Rebecca Staffelli, spekaer radiofonica ed opinionista social del Grande Fratello. I due sono si sono conosciuti per puro caso durante una serata tra amici, la figlia d’arte tornando sul fatidico incontro ha svelato: “Ci siamo conosciuti per caso grazie ad amici, scattò un colpo di fulmine da subito” ha confessato la regina dei social del Grande Fratello.

Da quel momento in poi tra i due è nato qualcosa di speciale, con Alessandro che le chiese il cellulare. Rebecca Staffelli accettò, ma propose inizialmente una curiosa sfida a colui che sarebbe diventato l’uomo della sua vita e con il quale ha poi progettato di costruire una famiglia: “Gli dissi che glielo avrei dato se lo avesse imparato tutto a memoria e poi scritto’,” ha svelato Rebecca Staffelli rievocando i primi momenti trascorsi con il ragazzo.

La carriera di Alessandro Basile e il matrimonio in arrivo

Un grande amore quello nato tra Alessandro Basile e Rebecca Staffelli che presto diventeranno marito e moglie, dopo già due slittamenti avvenuti delle nozze: nella prima situazione lo slittamento avvenne a causa della pandemia da Covid e recentemente perchè i due hanno deciso di acquistare il loro nido d’amore. Un matrimonio che in un primo momento sembrava pronto per essere celebrato già nel 2020″ – ha raccontato la Staffelli anticipando proprio negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin -. La figlia d’arte ha poi annunciato il rinvio dell’evento, che non sarà popolare ma avrà delle sfumature molto particolare, da lei definite selvagge.

Alessandro Basile è appassionato di moda e ha lavorato come produttore musicale e deejay, una delle sue tanti passioni coltivate dopo una doppia laurea ottenuta, una in Fashion Management e l’altra in Marketing.