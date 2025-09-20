Chi è Alessandro Baudo, il figlio di Pippo Baudo? Lo ha riconosciuto solamente più avanti: "Da bambino credevo che fosse mio zio"

Chi è il figlio di Pippo Baudo: “Ho avuto due padri”

Si chiama Alessandro Baudo il figlio di Pippo Baudo, riconosciuto dal papà solamente dopo diversi anni dalla sua nascita. Alessandro, infatti, è nato dalla storia di Pippo con Mirella Adinolfi, moglie di un dirigente Rai. Dopo la nascita del bambino, Mirella ha continuato il suo matrimonio con Tullio Formosa: all’epoca, era il 1962, e il divorzio non esisteva ancora. Alessandro è così cresciuto convinto che quell’uomo fosse il papà: nonostante questo, Pippo Baudo ha comunque fatto parte della vita del ragazzo, che è sempre stato convinto che fosse uno zio.

Angela Lippi, prima moglie di Pippo Baudo/ Una figlia insieme: il divorzio ufficiale nel 1983

Chi è il figlio di Pippo Baudo: “Sono fortunato”

Dopo il riconoscimento, arrivato nel 2000, Alessandro ha cominciato a vivere la storia con Pippo in maniera differente, consapevole del rapporto che lo univa al papà. “Sono fortunato perché ho avuto due padri” ha spiegato più avanti Alessandro Baudo, che non ha mai provato alcun risentimento nei confronti del padre, ma solamente un rapporto di amore profondo. Allo stesso modo il figlio di Pippo Baudo ha avuto modo di conoscere anche Tiziana, sua sorella, avuta da Pippo durante il suo primo matrimonio.