Alessandro Baudo, chi è il figlio di Pippo Baudo: "Pensavo che fosse mio zio, poi ho scoperto la verità"

Alessandro Baudo è uno dei due figli di Pippo Baudo, insieme alla sorella Tiziana. Nato dalla relazione tra il compianto conduttore e Mirella Adinolfi, che ai tempi era sposata con il dirigente Rai Tullio Formosa. E per anni Alessandro Baudo ha creduto di essere figlio dello stesso Tullio, pensando che Baudo fosse suo zio, cosa che in realtà non è mai stato ovviamente: “Ricordo papà che era come uno zio, eravamo molto stretti.

Pensavo che mio padre fosse Tullio. Sono fortunato perché ho avuto due padri. Pippo era affettuosissimo, mi ha sempre voluto bene” ha spiegato in una vecchia intervista concessa a Barbara D’Urso nel 2017. Dal momento in cui Alessandro Baudo ha scoperto la reale entità di Pippo, ne è nato un rapporto speciale, andato avanti fino agli ultimi giorni. Alessandro Baudo si era trasferito in Australia, ma negli ultimi anni aveva deciso di fare ritorno a Roma per stare più vicino al papà.

Alessandro Baudo e il retroscena su Tullio Formosa: “Chiese di dirmi la verità”

Alessandro Baudo ha ricordato come a chiedere di far luce sulla situazione di famiglia fosse stato lo stesso dirigente Rai, Tullio Formosa. Quando la malattia prese il sopravvento, Tullio Formosa ritenne opportuno far sapere come stavano veramente le cose ad Alessandro Baudo:

“Per me Baudo era lo zio rimasto in Italia, mentre fu Formosa a crescermi, a farmi da padre. Poi, quando avevo trent’anni, Formosa si ammalò e disse a mamma di raccontarmi tutto” le parole del figlio di Pippo in una vecchia intervista rilasciata tra le colonne di Dipiù TV. Oggi Alessandro Baudo lavora nel mondo della musica, non come cantante ma come musicista.

