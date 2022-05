Alessandro Benetton/ “Ponte Morandi? Errore non chiedere subito scusa…”

Alessandro Benetton è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di sabato 7 maggio 2022. L’imprenditore ha asserito che i suoi genitori avevano un buon equilibrio, con suo padre Luciano totalmente votato al lavoro e alla serietà, e con l’affetto incondizionato che arrivava soprattutto da sua madre Maria Teresa. Quando era adolescente, è arrivata la separazione dei suoi genitori: “È stata un’occasione di crescita, da vivere come tale. Con intelligenza, con presenza, cercando sempre di trasmettere il mantra di guardare avanti, di guardare al futuro, facendo tesoro di ciò che è accaduto. Uscire dalla comfort zone consente di centrare i più grandi successi”.

Sull’amore Alessandro Benetton ha voluto essere abbastanza diretto ed esplicito e crede che oltre al trasporto incondizionato ci debba essere anche una progettualità che due persone possono avere insieme: “Ho una profonda convinzione che questo sia l’ultimo senso dell’amore, che è un qualcosa di meraviglioso. Ho amato tanto e sono stato amato. Magari la percezione può essere stata diversa, ma ciò che rimane è che mi reputo una persona fortunata”.

ALESSANDRO BENETTON: “PONTE MORANDI? AVREMMO DOVUTO CHIEDERE SUBITO SCUSA”

Come papà Alessandro Benetton dice di essere più dolce che severo: “Mi prendono sempre in giro perché mi commuovo quando guardiamo i film insieme”. Una delle tragedie che più l’hanno riguardato da vicino è stata quella del Ponte Morandi: “Un dramma così peserà sempre sulla nostra famiglia. Avremmo dovuto chiedere scusa subito, anche se in realtà c’era solo un membro della famiglia in un consiglio in cui avevamo il 30%. Posso esprimere per sempre la più sentita vicinanza a tutti quelli che hanno subìto delle perdite e hanno avuto dei danni da questo episodio”.

In conclusione d’intervista, Alessandro Benetton ha sottolineato di essere arrivato a un punto della sua vita che rappresenta una buona partenza.











