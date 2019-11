Alessandro Bertoli, marito Cecilia Gasdia/ In versione “mammo” per aiutare moglie e i figli

ALESSANDRO BERTOLI, MARITO DI CECILIA GASDIA

Alessandro Bertoli sarà forse uno dei primi ‘mammi’ italiani in anni particolari per la relazione fra donne e lavoro. Al fianco della moglie Cecilia Gasdia, celebre soprano e sovrintendente all’Arena di Verona, vivrà da vicino la seconda fase della carriera lirica della cantante. “Finché erano piccoli”, racconta lei a MessaggeroSantAntonio.it parlando dei figli, “stavano un po’ con me (me li portavo per i teatri, ed erano bravissimi) e un po’ con il padre”. Negli anni successivi però, quando i due ragazzini iniziano a frequentare le elementari, la Gasdia deve affrontare le prime complicazioni: “Ricordo di aver fatto parecchi pianti, quando partivo e lasciavo mio marito a casa con i figli”. Oggi, sabato 9 novembre 2019, Cecilia Gasdia verrà intervistata nell’ultima puntata di Le Ragazze, in onda su Rai 3. Di Bertoli invece sappiamo ben poco, a parte queste piccole dichiarazioni della soprano. Lo troviamo però a volte al suo fianco in occasioni pubbliche, come è avvenuto due anni fa in occasione delle Amministrative di Verona. In quell’occasione, Cecilia si è presentata come capolista di Fratelli d’Italia.

