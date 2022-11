Alessandro Besentini di Ale e Franz irriconoscibile/ “Dimagrimento? Ero quasi obeso”

Alessandro Besentini irriconoscibile per il dimagrimento: “Ma sto bene, meglio di prima”

In molti sono rimasti sorpresi, se non scioccati, dal dimagrimento di Alessandro Besentini di Ale e Franz. Circa trenta chilogrammi persi in quattro anni, un traguardo sudato per ritrovare la forma e soprattutto un sano equilibrio interiore. L’attore comico, ormai, non si sentiva più a suo agio in quel corpo sovrappeso, così un bel giorno ha deciso di dire basta alle cattive abitudini alimentari e ha cominciato un percorso che lo ha portato ad un cambiamento drastico.

Il dimagrimento aveva lasciato di sasso i fan, molti dei quali temevano fosse dovuto ad una grave malattia. Per fortuna Alessandro Besentini ha goduto – e gode tuttora – di ottima salute in quest’ultimo periodo. Lo stesso attore, così, era stato costretto ad intervenire per tranquillizzare i follower a proposito dei chili persi e del suo cambiamento drastico. “Sto benissimo, sono lusingato del vostro interessamento“, le sue parole.

Alessandro Besentini, cambiamento choc: “Persi trenta chili in quattro anni”

“Ero arrivato a un punto che mi stavo mangiando anche il frigorifero e una sera mi sono detto: ‘Basta mangiare’. Mi sono messo a dieta ed è stato un lavoro di quattro anni in cui ho perso 30 kg”, ha ammesso il comico di Ale e Franz. Alessandro Besentini, infatti, era ormai arrivato ad un punto di non ritorno e così ha deciso di darsi una regolata a tavola.

“Perché ero sul filo dell’obesità e per questo ho detto basta. Una sera a casa di Franz mi sono mangiato anche il suo frigorifero. Mi sono messo a dieta ed è stato un lavoro di quattro anni in cui ho perso 30 Kg”, ha ribadito Alessandro, tranquillizzando tutti sul suo status di salute: “Sono felice e sto meglio di prima“, la sua rassicurazione.

