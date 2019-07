ALESSANDRO BETTI, CHI È/ “Fabio De Luigi è una persona che stimo molto”

Alessandro Betti è uno dei protagonisti del nuovo programma “Improvviserai” condotto da Ale e Franz in prima serata su Rai2. Il comico e attore, collaboratore storico del duo di comici e conduttori, è conosciuto dal grande pubblico per il personaggio del rapper Sdrumo nel seguitissimo programma “Zelig”. In questa nuova avventura televisiva Betti condividerà il palcoscenico con una squadra di superuomini: da Gigi e Ross a Maria Di Biase senza la spalla comica di Nuzzo. Una partecipazione che si preannuncia davvero imperdibile per tutti i fan e gli estimatori di uno dei maestri dell’improvvisazione teatrale che durante la sua carriera ha lavorato con grandi attori e comici come Aldo, Giovanni e Giacomo, Gianluca Scintilla, Max Pisu e tanti altri.

Alessandro Betti: il debutto con Ale e Franz

Classe 1966, Alessandro Betti ha cominciato la sua carriera televisiva proprio accanto ad Ale e Franz nel 2007 nel programma “Buona la prima”, sit-show incentrato sull’improvvisazione e trasmesso per tre anni su Italia 1. All’interno del programma Betti interpretava il ruolo fisso di Sandro, l’amico “storico e imprevedibile” dei due padroni di casa Ale e Franz. Successivamente il comico ha continuato a collaborare con Ale e Franz prendendo parte a “Ale e Franz sketch show” del 2010 e “A&F –Ale e Franz Show” del 2011 dove è protagonista di alcuni sketch e interpreta personaggi fissi, come l’inviato cialtrone e il sacerdote del talk show. Non solo televisione, visto che Alessandro è anche doppiatore. E’ sua la voce di Leone Napo per la pubblicità di Euronics e del protagonista Italo dell’omonimo cartone animato. Come autore e attore, invece, ha lavorato ad alcuni spettacolo di Commedia Teatrale Italiana Contemporanea.

Alessandro Betti: “Fabio De Luigi fa un genere di comicità che sento vicina a me”

Comico e attore, Alessandro Betti ha lavorato con grandissimi nomi dello spettacolo italiano, anche se non nasconde che c’è qualcuno con cui vorrebbe lavorare in futuro. Tra tutti i comici ed attori ha una predilezione per Fabio de Luigi: “è una persona che stimo molto, fa un genere di comicità che sento vicina a me”. Non solo, Betti ha un sogno nel cassetto: “poter lavorare in una commedia con Diego Abatantuono e Gabriele Salvatores. Fabrizio Bentivoglio inoltre per me è uno degli attori più bravi del panorama italiano”. Parlando poi di comicità, il maestro dell’improvvisazione teatrale ha precisato: “in Italia ci sia qualità, ma negli ultimi anni si è un po’ persa di vista. Eravamo i re della commedia e capaci di saperla esportare in tutto il mondo. Ora questa qualità si è un po’ persa e si confonde quella che è la commedia con film tendenzialmente comici”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA