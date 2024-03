Alessandro Borghese apre un bistrot a Milano vicino al padel club/ Il menù? Hamburger e lasagne vegane

Si espande la rete di ristoranti dello chef Alessandro Borghese, personaggio notissimo del piccolo schermo e molto amato. Come riferito al Corriere della Sera negli scorsi giorni, il figlio di Barbara Bouchet aprirà a brevissimo un bistrot in quel di Milano. Si chiamerà Abks Break Time e il taglio del nastro è previsto per il prossimo 23 marzo, accanto al Padel Palace di Milano in via Soffredini 16. «Apriremo il nuovo “ABKS Break Time” per offrire ai giocatori del Padel Palace una proposta sfiziosa e dinamica. L’idea è quella di un bistrot contemporaneo, dove la ristorazione incontra il gusto e la qualità degli ingredienti, in un ambiente rilassato», ha raccontato lo stesso lo chef in un’intervista rilasciata a Cook del Corriere della Sera.

La location è stata scelta non a caso, visto che l’intento è quello di «offrire ai giocatori del Padel Palace una proposta sfiziosa e dinamica», precisa ancora lo chef, che parla di «Una proposta di sostanza con hamburger e birra per intenderci, come dopo partita con gli amici». Si tratterà di un locale informale, diviso su due livelli e dallo stile americano, che seguirà gli orari dei campi e che sarà aperto sia a pranzo quanto a cena per offrire dei pasti dopo una partita.

ALESSANDRO BORGHESE APRE UN BISTROT A MILANO VICINO AL PADEL CLUB: UNA CUCINA DI QUALITÀ PENSATA PER GLI SPORTIVI

Obiettivo di Alessandro Borghese, proporre una cucina di alta qualità che possa comunque incontrare il gusto degli sportivi del padel, di conseguenza nel menu ci saranno gli hamburger, ma anche le lasagne vegane, il Borghy Burger alle costine e un dolce tutto italiano come il tiramisù.

Come sottolinea il quotidiano di via Solferino, si tratta di un’apertura “in casa” visto che lo chef è socio del club di padel meneghino assieme ad altri nomi di spicco come quelli di Diletta Leotta, Gabriele Corsi, Max Giusti e Junior Kelly. Alessandro Borghese ha già un altro ristorante a Milano, leggasi “Alessandro Borghese – Il lusso della semplicità”, situato in viale Belisario 3, nonchè uno a Venezia con lo stesso nome in quel di Cannaregio.

