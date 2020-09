Alessandro Borghese, figlio Barbara Bouchet/ “Congratulazioni mamma”

Alessandro Borghese sarà di certo uno dei sostenitori più accesi della madre Barbara Bouchet, ora concorrente di Ballando con le Stelle 2020. Il rapporto fra mamma e figlio è sempre stato speciale e ha reagito con entusiasmo alla notizia che l’attrice avrebbe partecipato al talent di Milly Carlucci. “Ha subito esclamato: congratulazioni mamma!”, ha detto la Bouchet al settimanale Visto, “Vai e divertiti! Alessandro è un uomo magnifico, non perchè è mio figlio. Già lo vedo davanti al teleschermo mentre farà il tifo per me. Sono certa che anche i suoi tantissimi fan sui social network daranno il loro contributo. Non vedo l’ora”. Non possiamo escludere tra l’altro che Borghese, da anni rinomato chef, possa fare un’incursione nel programma e magari lanciarsi in un passo a due proprio con la madre. Le farà questa sorpresa oppure si terrà distante dai riflettori della Rai? Non sarebbe la prima volta che la prole di uno dei concorrenti si presenta in studio per una sorpresa inaspettata e gli ammiratori di Borghese di certo non vedono l’ora di vederlo all’opera anche con il ballo. Intanto lui svela il suo pensiero su Instagram, mostrandosi in posa seducente e con la tuta da pilota. Citando una frase di Stirling Moss, scrive: “Ci sono due cose che nessun uomo ammetterà mai di non sapere fare bene: guidare e fare l’amore”. Clicca qui per guardare la foto di Alessandro Borghese.

Alessandro Borghese, figlio Barbara Bouchet: la crisi per il Coronavirus

Alessandro Borghese non è immune alla crisi che si è abbattuta sul settore della ristorazione a causa del Coronavirus. Mentre la madre Barbara Bouchet si prepara a debuttare a Ballando con le Stelle, lo chef sembra essere stato sul punto di chiudere le serrande del suo ristorante. “Ho anticipato l’assegno della cassa integrazione ai miei 64 collaboratori”, ha dichiarato poco tempo fa, “ma così non posso resistere a lungo. Quanto? Un altro mese. Se le cose non si smuovono dovrò decidere cosa fare con il personale, le spese d’affitto e le bollette”. Il suo Lusso della Semplicità però è ritornato a rodare i motori. “Ho riaperto sabato scorso“, ha riferito a La Repubblica, “alla grande. A pranzo resterò aperto solo nel weekend, questo perchè al momento i pranzi d’affari sono spariti, quelli in famiglia no, anzi”. Poi con un bel cambio di rotta ha voluto lanciare una frecciata anche a tutti i colleghi che invece hanno chiuso i battenti. “Se qualcuno con due mesi di chiusura rischia il fallimento”, ha sottolineato, “mi interrogo su come gestiva il suo locale”.

Foto, due cose da non ammettere





© RIPRODUZIONE RISERVATA