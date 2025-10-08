Alessandro Borghese parla del figlio di 19 anni che non ha mai conosciuto e svela come ha scoperto la paternità.

Alessandro Borghese, chef e personaggio televisivo amatissimo dal pubblico, non parla spesso della sua vita privata anche se ai microfoni del podcast The BSMT di Gianluca Gazzoli ha parlato anche del figlio di 19 anni, avuto quando era molto giovane e che non ha mai conosciuto. Lo chef ha spiegato di non volersi nascondere e di raccontare tutto senza alcun problema rivelando di aver saputo della sua esistenza dopo la sua nascita, di essere un padre responsabile ma di non riuscire ad essere presente fisicamente nella sua vita dal momento che il ragazzo, con la madre, vive all’estero.

°Nella mia vita precedente, quella da giramondo, ho avuto un altro figlio. Un maschio, oggi ha 19 anni, ma non l’ho mai conosciuto. Sono un super papà responsabile: lo seguo da lontano e contribuisco alla sua crescita insieme a mia moglie. Sono errori di gioventù. È successo, ma l’ho scoperto tardi. Lui vive all’estero, quindi non è stato facile conciliare tutto”, ha spiegato.

Alessandro Borghese e la paternità

Pur non essendosi mai incontrati, Alessandro Borghese che è anche papà di Arizona, nata nel 2012 e Alexandra nel 2016, nate dal matrimonio con Wilma Oliviero, ha raccontato che il figlio sa perfettamente chi è il padre aggiungendo di contribuire alla sua crescita.

“Sa chi sono, gliel’hanno detto. Ancora non c’è stato un incontro, ma nella vita non si sa mai. Non lo nascondo, perché è una vita, è una cosa bella. Certo, lui è già grande, vedremo cosa succederà. Non escludo nulla. Comunque ho notizie, so tutto di lui. È un artista, fa il musicista ed è bravo”, ha aggiunto.

