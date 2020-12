Alessandro Borghese indagato per false fatture/ “Incaz*ato, fregato da un familiare”

Il famoso chef sta riscuotendo molto successo nel pomeridiano di Sky e presto debutterà in prima serata con la nuova edizione di 4 Ristoranti, Alessandro Borghese però non ha avuto solo gioie in questi ultimi mesi perché è venuta fuori un’indagine per false fatture che lo riguarda molto da vicino. A quanto pare sul conto del figlio di Barbara Bouchet è stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Milano per capire la verità su queste fatture false e lo stesso Alessandro Borghese, raggiunto dal Corriere della Sera, ha confermato tutto dicendosi convinto che la verità verrà a galla ma, soprattutto, sottolineando il fatto che in passato si è accorto di alcuni ammanchi dal suo conto personale ma che mai e poi mai avrebbe pensato che questa persona, che la moglie Vilma Oliviero gli ha presentato quando erano fidanzati, lo potesse truffare: “Ma non potevo mai immaginare che fosse stato lui: prendeva uno stipendio di 5mila euro al mese… parliamo di circa 200 mila euro. Soldi che ha finito di ridarmi tre settimane fa, credo vendendo un immobile. E per me il discorso era chiuso. Non gli ho più rivolto la parola. I rapporti in famiglia sono distrutti, oramai”.

Alessandro Borghese indagato per false fatture: “fregato da un familiare”

A quanto pare però non sarà così semplice chiudere questa storia perché la Procura di Milano andrà a fondo a quanto accaduto per capire se davvero Alessandro Borghese sia stato sempre all’oscuro di tutto oppure no. Sulla questione ha risposto proprio lo chef che nella stessa intervista si è detto infuriato perché il suo onesto lavoro potrebbe essere vittima di questa truffa: “Spero che le indagini puntino a capire se io ne sapessi qualcosa. Ma io ero completamente all’oscuro e lo dimostrerò. Ecco perché sono incazzato.. Devo solo tirare dritto e pensare a difendere me, mia moglie e le mie figlie, dimostrando che con queste fatture farlocche non c’entro nulla”.



