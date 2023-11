Alessandro Borghese, video in stampelle sui social: come sta e cosa è successo/ “Mi sono rotto il crociato…”

Alessandro Borghese e le dinamiche fantasiose sulla rottura del crociato

Osservando i social spesso si apprendono notizie meritevoli di interesse in riferimento a personaggi noti. L’ultimo ad aver attirato l’attenzione è stato Alessandro Borghese con qualcosa che però ha destato – a prescindere dall’ironia dello chef – una certa preoccupazione per i fan. L’esperto di ristorazione ha infatti pubblicato un simpatico video sui social dove però si può ben notare un infortunio data la presenza di due stampelle.

“Volete sapere come si sono rotto il crociato, e ora ve lo spiego”, inizia così Alessandro Borghese nel video pubblicato sui social. Molti forse si aspettavano di esaurire la propria curiosità rispetto all’entità dell’infortunio dello chef; quest’ultimo però ha pensato bene di fare della sana autoironia senza entrare nel merito delle dinamiche dell’incidente.

Alessandro Borghese, armato di ironia e stampelle dopo la rottura del crociato

Alessandro Borghese si è quindi dilettato nell’offrire, in preda alla fantasia, diversi scenari come presunte cause della rottura del crociato che lo costringe dunque all’utilizzo delle stampelle. “Faccio un salto e mi parte uno sci e mi sono rotto il crociato”, scherza lo chef, che poi cambia versione: “Ero in una gara di mountain bike down hill, scrivo un albero, ne schivo un altro, poi a un certo punto scivolo!”

Un simpaticissimo Alessandro Borghese ha dunque continuato il video per raccontare la rottura del crociato inventando ulteriori storie. Dalla gara di equitazione ad un’avvincente sfida di paddle, culminata appunto con l’infortunio per eseguire un colpo particolarmente ostico dal punto di vista balistico. Lo chef ha dunque preferito scherzare e fare della sana ironia sulle sue attuali condizioni fisiche piuttosto che dare in pasto ai social la realtà di quanto accaduto. L’unica cosa certa è che Borghese, sempre grintoso, riuscirà a riprendersi il prima possibile tornando più in forma che mai.

