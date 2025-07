Alessandro Calabrese possibile nuovo concorrente del Grande Fratello? L'ex gieffino sarebbe stato contattato dalla produzione

Lavori in corso per il nuovo Grande Fratello di Alfonso Signorini, che tornerà con la tanto chiacchierata edizione gold del programma. Il reality festeggerà 25 anni di messa in onda e per l’occasione sono state scelti due tipi di Grande Fratello, uno dedicati ai concorrenti non famosi e condotto da Simona Ventura, mentre l’altro finirà tra le mani di Alessandro Signorini. E uno dei primi nomi accostati al programma è quello di Alessandro Calabrese.

Ilary Blasi, chi è: le prime pubblicità a tre anni/ Negli anni vari programmi di successo

A rivelare l’indiscrezione è stato l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, sempre molto attento e preciso riguardo a questo genere di dinamiche. “Alessandro Calabrese sarebbe stato contattato per il GF Gold (lui fece l’ultimo condotto dalla Marcuzzi)” si legge sul sito dell’esperto riguardo al papabile concorrente del Grande Fratello. Vedremo dunque se nei prossimi mesi ci sarà qualche altra novità a riguardo, intanto Alfonso Signorini, che dovrebbe andare in onda con il reality a gennaio 2026, continua i casting.

"Problemi con la Rai per Mara Venier", l'indiscrezione bomba/ Salta la partecipazione a Che tempo che fa?

Alessandro Calabrese nuovo concorrente del Grande Fratello? Le idee

Non mancano le opzioni per il Grande Fratello Gold, ancora in fase di allestimento. Per Alfonso Signorini esiste anche l’idea Cristina Plevani, fresca vincitrice dell’Isola dei famosi e che potrebbe essere tentata dall’idea di tornare nuovamente nella casa più spiata d’Italia.

Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane, ma i presupposti lasciano intendere che potremo assistere a un’edizione del Grande Fratello davvero ricca di colpi di scena. Non mancano i nomi grossi, come quelli di Dayane Mello e Sophie Codegoni, che hanno già preso parte al programma di Canale Cinque segnando pagine importanti della storia del programma.

Massimo Ranieri figli, il suo grande sogno resta vivo/ “Potrei essere un padre ideale”