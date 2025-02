Che fine ha fatto il famoso cantante di “Brutta”? Lui è Alessandro Canino e nonostante il grandissimo successo del brano, è sparito per lungo tempo dai riflettori destando spesso la preoccupazione dei suoi fan. Andiamo a scoprire tutto su di lui per capire cosa fa oggi. Nato a Firenze nel 1973, Alessandro Canino respira musica in casa sin da quando era molto piccolo. Suo padre, infatti, era un pianista e da lui prende la passione per la tastiera.

Inizia dunque ad esibirsi in diversi locali in Toscana e viene notato da Giancarlo Bigazzi, produttore che poi lo porta fino al Festival di Sanremo. Corre l’anno 1993 e sul palco dell’Ariston ottiene un enorme successo nella categoria “Nuove Proposte” cantando “Brutta“, che subito diventa la hit assoluta dell’anno. Dopo essersi portato a casa un Telegatto torna a Sanremo l’anno dopo con Tu Tu Tu, e l’anno dopo ancora con il brano “Crescerai“. Da qui, il lento declino. Dopo aver pubblicato un disco nel 1997 si esibisce solo in locali privati e il successo cala lentamente.

Alessandro Canino è sposato? L’ex moglie Silvia e la figlia Guya: “Oggi relazione finita”

Alessandro Canino inizia a rendersi conto che dopo il Festival di Sanremo 1994 la sua carriera è in declino e per questo motivo si dedica solamente alla famiglia. Nasce la sua prima figlia Guya e decide di cambiare focus sulla sua vita aprendo il “Cranberry Pub“, un locale a Scandicci dove ospita ogni settimana diversi cantanti live. Non solo, Alessandro Canino continua poi a venire ospitato in numerosi programmi come Quelli che il calcio, Uno Mattina, Avanti un altro e Domenica In per poi far parte della nazionale di calcio dei cantanti.

Sulla sua vita privata e malattia si sa ben poco se non che quando aveva solo 18 anni è convolato a nozze con l’ormai ex moglie Silvia de Ieso. I due hanno avuto una figlia di nome Guya, alla quale ha dedicato la canzone “Sarai”. Oggi con Silvia è finita del tutto e Alessandro Canino ha deciso di iniziare una nuova storia d’amore con Nancy Pilch, ma al momento non si hanno notizie su come sta procedendo la loro relazione e se siano ancora insieme. Nonostante oggi sia ricordato prevalentemente per “Brutta”, Alessandro Canino è anche un grande appassionato di cucina toscana tanto da aver addirittura pubblicato un libro di ricette.