Alessandro Canino/ Video, Fausto Leali: “Non pensavo tu potessi cantare così”

Alessandro Canino è stato uno degli ultimi concorrenti ad esibirsi nella seconda puntata di Ora o mai più. Nella prima manche ha interpretato Il mare d’inverno con la coach Loredana Bertè, una delle pietre miliari del repertorio della grande rocker italiana. A differenza dei suoi colleghi e rivali, Canino non ha ottenuto alcun verdetto in seguito alla sua prima performance. La seconda esibizione, con il brano Diavolo in me di Zucchero Fornaciari, gli ha permesso però di registrare il secondo posto nella classifica generale: 83 punti in totale, ottenuti grazie ai 51 della giuria e ai 32 del pubblico. Due i voti più alti: due otto da parte di Red Canzian e Orietta Berti, che hanno sollevato la media di 7 mantenuta dal resto della giuria. “Ha una grinta che mi è piaciuta molto”, ha detto la Berti. “Migliorato molto rispetto all’altra volta, ha fatto davvero un salto, può migliorare ancora molto secondo me”, ha aggiunto invece Zarrillo. “Mi sei piaciuto molto. Non pensavo che tu potessi cantare così. Visto che stai migliorando ogni settimana, mi tengo l’8 e il 9 per un’altra volta, per adesso accontentati del mio 7”, ha concluso Leali. Clicca qui per guardare il video di Alessandro Canino.

Alessandro Canino, cosa farà nella terza puntata?

Alessandro Canino manterrà la sua solita media anche nella terza puntata di Ora o mai più. Il cantante si esibirà nel brano In alto mare nella prima manche, accompagnato come sempre dalla coach Loredana Bertè. Nella seconda manche invece interperterà Più bella cosa di Eros Ramazzotti, pubblicata nel ’96 e dedicata all’ex moglie dell’artista, Michelle Hunziker. Purtroppo Canino non riuscirà a conquistare del tutto la giuria, soprattutto alla luce dei due sei che riceverà da Marco Masini e Orietta Berti. Nella classifica generale lo vedremo quindi al sesto posto con 75 punti. Salirà quindi fino a 229, se si considerano le performance precedenti. Un punteggio degno di nota, ma di sicuro molto più contenuto rispetto ai concorrenti che occuperanno i primi posti del podio. Nonostante le sue evidenti qualità nel canto, sembra proprio che Canino non riuscirà a dimostrare di aver fatto quel grande salto in avanti che la giuria si sarebbe aspettata da lui, soprattutto una volta raggiunta la semifinale del programma.

Video, "Diavolo in me"





