Alessandro Canino, vincitore The Winner Is/ Rivincita nella terza puntata! (Replica)

Torna questa sera l’appuntamento con The Winner Is, lo show musicale condotto da Gerry Scotti che ricordiamo però essere in replica. Siamo arrivati alla terza puntata che schiera sul palco altri 8 concorrenti che si esibiranno con brani famosi della musica italiana e internazionale di fronte ad una vasta giuria capitanata da Mara Maionchi e Alfonso Signorini. Questa sera, in particolare, ascolteremo: Gli Operapop, Giovanni Costello, Jole Virgilio, Alfonso di Berardino, Mirko Algieri, Alessandro Piscitella, Le Lollipop e Alessandro Canino. Alla fine di varie sfide scopriremo chi è il vincitore della puntata, che si aggiunge ai due già scelti e che concorrerà alla finalissima. Possiamo già anticiparvi che il vincitore di questa sera sarà Alessandro Canino.

The Winner Is, le sfide della terza puntata e il vincitore

La prima sfida che andrà in onda questa sera, nella nuova puntata di The Winner is, è quella tra Giovanni Costello e gli Opera pop. Saranno questi secondo a vincere la sfida. Seconda sfida tra Jole Virgilio e il 69enne Alfonso: nessuno dei due accetta i soldi e Jole è la vincitrice. Alessandro Piscitella si scontra poi con il 22enne Mirko che vince e va avanti. Le Lollipop VS Alessandro Canino per la quarta sfida che viene vinta da Canino ma le Lollipop prendono i soldi. La semifinale vede spuntare Jole da una parte e Alessandro Canino dall’altra che si giocano dunque tutto con un’ultima canzone. Alla fine a trionfare è proprio Canino.

