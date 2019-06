Alessandro Cannataro, chi è?/ Dopo Sara Affi Fella tentatore a Temptation Island

Chi è Alessandro Cannataro tentatore di Temptation Island 2019

Alessandro Cannataro è un tentatore della nuova edizione di Temptation Island, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia da lunedì 24 giugno 2019 in prima serata su Canale 5. Si tratta di un ritorno in tv per Alessandro che molti ricorderanno come corteggiatore a Uomini e Donne durante il trono di Sara Affi Fella. In quell’occasione il calciatore di Mariano Comense (provincia di Como) si era fatto notare per una serie di litigi con il rivale Lorenzo Riccardi. In realtà Alessandro ha avuto un duro confronto anche con Nicola Panico, ex fidanzato di Sara Affi Fella.

Alessandro Cannataro contro Nicola Panico

Sui social Alessandro Cannataro ha avuto un accesso confronto con Nicola Panico, ex fidanzato di Sara Affi Fella. Tutto è partito da una richiesta del giovane corteggiatore ai suoi follower: Alessandro, infatti, ha chiesto se davvero assomiglia a Nicola Panico. Da ciò è partito il botta e risposta con Nicola Panico che ha giocato sulla differenza di età: Alessandro è nato nel 1995, mentre Panico nel 1983. I due hanno cominciato a rispondersi su Instagram; a cominciare è stato Nicola Panico che ha scritto: “Sei più bello! Cannataro, togliti il mio poster dalla stanzetta però”. Poco dopo Alessandro ha replicato: “Appena scendi per il trono over lo cambio il poster” e così via fino a quando Alessandro ha sottolineato la figura “non proprio carina” fatta da Nicola in tv.

Dal calcio a Sara Affi Fella… il percorso di Alessandro Cannataro

Non solo Uomini e Donne e Sara Affi Fella nella vita di Alessandro Cannataro che di professione è un calciatore come centrocampista del Sondrio nella categoria Eccellenza. Cannataro ha anche giocato nella Nazionale italiana Under 19 e 9 anni nelle giovanili dell’Inter fino al trasferimento in Inghilterra per realizzare il suo sogno. In realtà Alessandro ha ricevuto diverse offerte anche dagli Stati Uniti, ma poi ha deciso di rinunciarci per restare in Italia: “se avessi scelto altre società forse avrei avuto qualche chance in più. Penso all’Atalanta e alla Fiorentina che non si fanno problemi a lanciare i giovani nei quali credono. L’Inter in questo fa più fatica, nonostante nel corso degli anni siano arrivati grande risultati a livello di giovanili”.



