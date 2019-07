ALESSANDRO CANNATARO/ Dopo il no di Sara ci riprova con Jessica (Temptation Island)

Alessandro Cannataro e il flirt con Jessica Battistello

Piercing, tatuaggi e addominali. Questi i tratti distintivi di Alessandro Cannataro, uno dei protagonisti della settima edizione di Temptation Island insieme a Jessica Battistello. Quest’ultima sembra aver perso la testa per lui. I due si sono avvicinati quasi subito, e quasi subito Alessandro ha fatto breccia nel suo cuore. Di lui si sa poco e niente: lo avevamo già visto in televisione, nei panni di corteggiatore di Uomini e donne, ma da allora più nessuna notizia. Cannataro emerse durante il trono di Sara Affi Fella. Lo ricordiamo per le lunghe litigate con Lorenzo Riccardi, ma adesso quello è un capitolo chiuso. Al di là della sua partecipazione ai suddetti reality, Alex ha militato anche nel calcio, e in particolare nel Bournemouth e nella Primavera dell’Inter. 7 anni fa ha inaugurato la sua carriera grazie al presidente di una squadra in provincia di Como. Oggi gioca nel Sondrio, ma non si sa se quello di sportivo sia il suo unico impiego.

Chi è Alessandro Cannataro

Iniziati gli studi alla Bicocca, Alessandro Cannataro non li ha mai portati a termine. La sua vera passione, oltre alla televisione, è sempre stata lo sport. Ripercorrendo l’esperienza a Uomini e donne, spiccano i suoi accesi dibattiti con gli altri corteggiatori, primi fra tutti Lorenzo e Nicola Panico. In molti sostenevano che Alessandro e Nicola si somigliassero; così, a domanda precisa su Instagram, fu lo stesso Panico a intervenire. “Sei più bello! Cannataro, togliti il mio poster dalla stanzetta però!”. Dal canto suo, Alessandro commentò la figura “non proprio carina” fatta da Nicola e Sara davanti al pubblico del programma. Non importa che Sara l’abbia respinto; ora, Cannataro ci riprova con Jessica. E a quanto pare il suo tentativo va a buon fine: lei gli ha già detto di “sì” (e se non esplicitamente, quantomeno gliel’ha fatto capire).

Alessandro Cannataro: la vita privata è top secret

Alessandro Cannataro, insomma, è un volto noto al pubblico di Canale 5. Dopo la sua esperienza da corteggiatore si è allontanato dalle scene, mantenendo però i giusti contatti che gli hanno permesso di tornare. Nel frattempo, nessuno ha saputo più nulla, né della sua vita sentimentale né della sua carriera. Ai follower, però, interessa soprattutto la prima: forse Alessandro è rimasto single per tutto questo tempo. O forse ha evitato di mettere in piazza (sui social) le sue storie d’amore. Con Jessica sembra essere partita bene. La scintilla è scoccata e ha fatto divampare un fuoco che – forse – è destinato a durare. Di sicuro, vada come vada, sentiremo ancora parlare di entrambi. Quel che gli auguriamo è che finalmente riesca a mettersi il cuore (e l’anima) in pace.



