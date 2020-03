Alessandro Cannataro/ Ex corteggiatore Sara Affi ha il Coronavirus (Uomini e Donne)

Alessandro Cannataro è risultato positivo al Coronavirus. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, nonché ex tentatore di Temptation Island, non sta vivendo un momento sereno. E’ stato lo stesso modello a mettere al corrente i suoi follower sulle sue condizioni di salute, esortandoli a prestare attenzione. “Sono stato molto male”, ha fatto sapere Alessandro. “Ventiquattro ore fa ho fatto il tampone, poco fa il risultato che sono positivo. Sono stato tanto male fino a ieri, oggi sto un po’ meglio. Volevo avvisare le persone che mi sono state vicine da due settimane a questa parte! Ora forza e coraggio che tutto passa”, le parole di Alessandro Cannataro sui suoi profili social. Il coronavirus ha messo in crisi l’ex corteggiatore, che però è subito corso ai ripari e da qui ai prossimi giorni si curerà seguendo le indicazioni dei medici. Sempre guardando alla “categoria” di corteggiatori e tronisti del programma Uomini e Donne, nei giorni scorsi è emerso il contagio di Leonardo Greco. Il ragazzo, dopo le cure necessarie in ospedale, è pronto al rientro nella propria abitazione. “Torno a casa … si! Oggi mi dimettono, continuerò le mie cure da casa con tutti gli accorgimenti medici del caso. Ma io finalmente torno a casa e esco da questo incubo durato fin troppo!”, ha pubblicato Greco sui suoi canali.



