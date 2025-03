Myriam Sylla ha trovato l’amore in uno sportivo come lei. Classe 1995, nato ad Assisi, lui si chiama Alessandro Cappelletti ed è un cestista attualmente in forza alla Dinamo Sassari, che vanta nel suo curriculum anche una Champions League vinta nel 2018-2019 insieme alla Virtus Bologna. Il play e la capitana di volley si sono conosciuti a Udine: lei era a Conegliano dopo una gara di Champions League, lui giocava proprio in Friuli. Si sono visti per la prima volta ma l’amore non è scoppiato subito, bensì gradualmente. I due si sono innamorati pian piano e ora stanno insieme da tre anni.

Gabriel Costantin, ex fidanzato Chiara Balistreri arrestato per le violenze/ Lei "Sua madre lo difende ma..."

Un rapporto a distanza per Myriam Sylla e il fidanzato Alessandro Cappelletti, ma i numeri non li hanno mai spaventati. “Da sportivi siamo consci dei nostri impegni. Ci sono periodi in cui ci si vede meno, ma questi finiscono per rafforzare l’unione” ha spiegato il fidanzato a “La nuova Sardegna”. Il fatto che lui giochi a Sassari, in Sardegna, non facilita le cose; nonostante ciò, i due cercano di passare insieme quanto più tempo possibile.

Cristiano Malgioglio a Verissimo: "A Sanremo ho pensato a Raffaella Carrà"/ Poi fa un appello a Carlo Conti

Chi è Alessandro Cappelletti, fidanzato di Myriam Sylla: la casa comprata insieme a Spoleto

Il fidanzato di Myriam Sylla e la campionessa di volley sono felici insieme da tre anni. Ad accomunarli è sicuramente la passione per lo sport ma anche “la grinta e la determinazione” ha spiegato lui. Nonostante entrambi al momento siano particolarmente focalizzati sulle rispettive carriere, hanno deciso di comprare casa insieme e lo hanno fatto in Umbria. Myriam e il fidanzato hanno deciso di comprare casa a Spoleto, da dove lui viene. Un posto per loro due, nel quale passare i pochi momenti liberi in attesa di potersi dedicare solamente alla loro coppia e magari di allargare la famiglia, un progetto che sembra nei loro rispettivi piani, ma sicuramente più in là.