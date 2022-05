Alessandro Carotti, ex marito di Irene Grandi/ Matrimonio a Las Vegas ma poi…

Alessandro Carotti e Irene Grandi, il matrimonio lampo a Las Vegas

Alessandro Carotti è l’ex marito della celebre cantante Irene Grandi, con la quale ha condiviso una tormentata storia d’amore. L’uomo non ha mai fatto mistero di essere stato lui la causa della fine del loro matrimonio. Curioso il fatto che la coppia, dopo appena un mese di fidanzamento, decide di sposarsi. Era il 14 febbraio 2003, quando Alessandro Carotti e Irene Grandi compiono il grande passo a Las Vegas. Quando sono tornati in Italia, Alessandro Carotti si è lasciato andare ad una vita un po’ troppo sregolata, cedendo a debolezze che la cantautrice non ha voluto perdonare. Così dopo sette anni di storia, Alessandro e Irene hanno deciso di dire basta. Il divorzio è arrivato nel 2015 e in un certo senso ha permesso alla cantante di voltare definitivamente pagina.

Irene Grandi, dopo il divorzio con Alessandro Carotti ecco Lorenzo Doni

Infatti, dopo la fine del matrimonio con Alessandro, Irene Grandi ha incontrato l’avvocato Lorenzo Doni, con cui vive tuttora una bellissima storia d’amore. Le loro nozze sono state celebrate nel luglio del 2018 e la cantante, finalmente, si ritiene serena e appagata. Anche i suoi fans, naturalmente, sono felici che abbia archiviato una volta per tutte una storia – quella con Alessandro Carotti – che ha lasciato il segno. Ma come nella migliore delle favole, dopo la tempesta è arrivato il sereno grazie a Lorenzo Doni. Tra i due procede tutto a gonfie vele…

