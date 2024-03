Alessandro Casale, Lea e Anita: chi sono ex marito e figlie di Barbora Bobulova/ “Siamo ancora una famiglia”

Alessandro Casale, ex marito di Barbora Bobulova: le figlie Lea e Anita

Caterina Balivo accoglierà anche Barbora Bobulova oggi pomeriggio nel salotto de La volta buona, nella nuova puntata in onda su Rai 1. L’attrice di Studio Battaglia ripercorrerà la sua carriera al servizio della recitazione, tra piccolo e grande schermo, e forse si sbottonerà anche sulla sua riservata vita privata. La più importante storia d’amore dell’attrice è stata sicuramente quella con Alessandro Casale, conosciuto all’inizio degli anni 2000 sul set di un film. La coppia ha poi deciso di sposarsi e, dal loro amore, sono nate due splendide figlie: Lea e Anita.

Tuttavia la coppia non è riuscita ad affrontare le intemperie della vita e, dopo pochi anni, ha deciso di separarsi. In un’intervista rilasciata a Confidenze, l’attrice aveva ammesso: “Se un rapporto non funziona lo chiudo”. Nonostante il naufragio del matrimonio, Barbora Bobulova confessa che i rapporti con l’ex marito sono molto buoni: “Siamo ancora una famiglia. È un papà presente e mi aiuta con le bimbe. Io sono una madre affettuosa, spessissimo dormiamo tutte e tre abbracciate nel lettone”.

Barbora Bobulova sulle figlie: “Quando non lavoro mi dedico totalmente a loro“

Barbora Bobulova ha un rapporto davvero speciale con le figlie Lea e Anita, alle quali dedica tutto il suo tempo ed energie per stare insieme a loro. In un’intervista concessa al Corriere della Sera nel dicembre 2022, l’attrice di Studio Battaglia aveva raccontato: “Le mie figlie hanno 14 e 15 anni, quando non lavoro mi dedico totalmente a loro. Sono presente, ma non lo faccio vedere. Ci sono tanti pericoli oggi. I cellulari, i social […]”.

E, sul tema del matrimonio, ha ammesso: “Magari un giorno mi sposerò, ma alla fine di una relazione, come epilogo di qualcosa andata a buon fine. Il matrimonio è un lavoro”. Attualmente non è chiaro se l’attrice è fidanzata o se il suo cuore è al momento libero.

