ALESSANDRO CASILLO/ Video: “Ho fatto anche l’idraulico” (SlimeFest 2019)

ALESSANDRO CASILLO, TUTTO È PARTITO DA “IO CANTO”

Come certamente i teenager sapranno, Alessandro Casillo viene fuori grazie al programma televisivo Io Canto. Poi, però, il ragazzo è rimasto fermo la bellezza di quattro anni. Ecco come ha spiegato questo periodo di fermo il giovane cantante: “Dopo Io canto sentivo davvero di dover affrontare un momento di pausa. In quattro anni non sono stato con le mani in mano, anzi, ho sempre fatto musica e soprattutto sono cresciuto da un punto di vista tecnico. Ma, oltre alla musica ho anche lavorato. Ad esempio, ho imparato a fare l’idraulico e la cosa mi è servita per aprirmi una strada alternativa alle canzoni, qualora la mia carriera non fosse decollata. Era una sorta di piano B.” Simpatico retroscena questo di Alessandro Casillo, che dimostra ancora una volta di avere la testa sulle spalle e di non essere un ragazzo come tutti gli altri. Dopo l’esperienza a Io canto poteva essere – come tanti – travolto dal successo e dalla notorietà e invece è sempre riuscito a mantenere la testa lucida. I frutti oggi si vedono e come: Alessandro Casillo è uno dei nomi più attesi dello SlimeFest 2019.

XVII, L’ULTIMO ALBUM DI ALESSANDRO CASILLO

Da poco è uscito il suo ultimo album, XVII, che racchiude un po’ tutta l’essenza di Alessandro Casillo. Il giovane è veramente soddisfatto di questo lavoro e pronto per godersi il successo: “XVII è un disco che sento molto mio perché l’ho composto con le mie sole forze, dall’inizio alla fine. Hasta Luego è il brano più solare e ho voluto farci un video genuino, sincero. Non volevo che ci fosse la solita tipa in piscina in costume da bagno o cose simili, no. Nel videoclip ci sono io e i miei amici, quelli veri, che passiamo una serata insieme e ci divertiamo, fine. Non c’è nulla di artefatto. Per quanto riguarda il disco, invece, la canzone che più sento mia è Sono io, un brano in cui metto completamente a nudo me stesso. Lì dico veramente chi sono.” Siamo sicuri che l’edizione dello SilmeFest 2019 sarà un’occasione ottima per pubblicizzare un disco, XVII, che sta già promettendo molto bene. Come già detto, Alessandro Casillo canterà Hasta Luego, certamente il pezzo migliore per fare festa a suon di musica e di slime in quel di Mirabilandia, alle porte di Ravenna.





