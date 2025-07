Alessandro Cattelan sarebbe pronto per sbarcare a Mediaset e per lui ci sarebbe un super progetto con la Fascino di Maria De Filippi.

Alessandro Cattelan non sarà tra i protagonisti della prossima stagione televisiva della Rai. Il conduttore, tuttavia, non resterà fermo perché per lui si apriranno le porte di Mediaset. L’inizio dell’avventura di Cattelan sulle reti Mediaset sarebbe dovuta partire subito ma, per alcune difficoltò, slitterà al 2026. “Salta il trasloco di Alessandro Cattelan a Mediaset per una diversa unità d’intenti fra le parti. Berlusconi gli avrebbe offerto di entrare nella giuria di #IoCanto, ma il conduttore avrebbe rifiutato. Se ne riparla nel 2026“, ha scritto Hit su Affari Italiani.

Uomini e Donne, Ludovica Valli criticata sul web perchè ‘troppo magra’: “Ora basta!”/ “Già sofferto troppo”

Il 2026, dunque, segnerà l’inizio di una nuova avventura professionale per Cattelan che, a Mediaset, dovrebbe essere alla guida di un format tutto nuovo che dovrebbe essere prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, sinonimo di successo.

Alessandro Cattelan: cosa farà a Mediaset

Davide Maggio, parlando dell’arrivo di Alessandro Cattelan a Mediaset, ha parlato di Password, un programma americano condotto da Jimmy Fallon e che potrebbe avere una sua edizione italiana affidata proprio al talento di Cattelan. Tuttavia, la presenza di quest’ultimo a Mediaset potrebbe essere legata anche ad un altro progetto.

Uomini e Donne, nessuna crisi tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri/ Le foto che hanno scatenato i fan

Non si esclude, infatti, l’arrivo di Cattelan nella giuria della prossima edizione del serale di Amici di Maria De Filippi. Il conduttore ha già partecipato durante una puntata del pomeridiano e il suo eventuale arrivo in giuria potrebbe allontanare la riconferma di Amadeus. In casa Mediaset, dunque, si lavora per una stagione di riscatto totale dopo gli ascolti non alti che hanno fatto registrare alcuni programmi, in primis i reality show come The Flop e L’Isola dei Famosi.