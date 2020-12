Alessandro Cattelan, addio X Factor/ “Finisce un’epoca. Si volta pagina”

Ieri sera, giovedì 10 dicembre, in occasione della finale di X Factor 2020 Alessandro Cattelan ha annunciato il suo addio al programma. Dopo 10 anni al timone del talent show di Sky Uno, il conduttore ha deciso di chiudere un capitolo importante della sua carriera. Poco prima di annunciare il nome del vincitore – Casadilego – Cattelan si è preso qualche minuto per ringraziare e salutare: “Questa è stata la mia ultima puntata a X Factor. È stato un viaggio molto bello con tutti voi in questi 10 anni. Questa settimana è stata strana, sapendo che sarebbe stata l’ultima puntata. I giorni non erano giorni erano pagine di un libro che stava arrivando alla fine, un libro che mi è piaciuto tantissimo ma che sono contento di aver finito”. Visibilmente commosso, con le lacrime agli occhi, Cattelan ha detto addio al talent show che ha sempre condotto dopo lo sbarco su Sky: “Mi sono reso conto che non sto lasciando un programma, per me finisce un’epoca, finisce un pezzo della mia vita. Si volta pagina”. Il conduttore ha confessato di aver immaginato una fine diversa, al Forum d’Assago circondato dalla sua famiglia e dai suoi amici, ma le restrizioni anti-Covid non lo hanno permesso.

ALESSANDRO CATTELAN LASCIA X FACTOR DOPO 10 ANNI

Tantissimi i messaggi sui social per salutare e ringraziare Alessandro Cattelan: “Questa è una disdetta… e come si fa a guardare l’anno prossimo un X Factor senza il fulcro di tutto?”, “Rimarrai sempre il migliore, ci mancherai, per noi X Factor sei tu, buona fortuna per tutto” e “Grande Ale! Con te X Factor ha avuto una marcia in più!”, sono alcuni dei cinguettii apparsi su Twitter. Tra i messaggi di affetto anche quello di Francesca Michielin, vincitrice della quinta edizione di X Factor (la prima su Sky Uno e la prima condotta da Cattelan): “Fratellone, abbiamo iniziato assieme su quel palco e se non ci fossi stato tu non sarei riuscita a cantare neanche una nota da quanto mi tremava la voce. Grazie per credere in me dal primo giorno. Ti voglio bene. Vai e spacca come sto tu sai fare”, ha scritto su Instagram. Intanto sui social inizia già il toto-scommesse sul possibile successore di Alessandro Cattelan al timone di X Factor. Per il momento i nomi più gettonati sono quelli di: Victoria Cabello, Lodovica Comello e Daniela Collu, che in questa edizione ha sostituito Cattelan, assente per Covid, per due puntate in prima serata.





© RIPRODUZIONE RISERVATA