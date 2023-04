Alessandro Cattelan boccia il monologo di Chiara Ferragni a Sanremo?/ Ecco perchè…

Alessandro Cattelan e il monologo di Chiara Ferragni a Sanremo

Da anni sulla cresta dell’onda e ormai volto di Raidue, Alessandro Cattelan si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Fanpage in cui ha ricordato gli inizi della sua carriera, i progetti futuri, ma anche della sua famiglia. Spigliato, preparato, con una grande dialettica e una grande capacità di intrattenere il pubblico, il nome di Cattelan è stato spesso accostato a quello del Festival di Sanremo. Se, in passato, pensare ad una conduzione del Festival lo spaventava, oggi le cose sono decisamente cambiate.

AMICI 22 SERALE 2023, 4A PUNTATA/ Eliminato e diretta: Wax ancora a rischio?

“Sì, ma in un primo momento ero sempre un po’ in imbarazzo perché ne riconoscevo l’importanza ma avevo perso l’interesse nei confronti di ciò che era diventato. Negli ultimi anni sono stati talmente bravi, sia Baglioni che Carlo Conti e poi bravissimo Amadeus, che l’hanno reso di nuovo una roba figa. Quindi se me lo chiedessero oggi, accetterei molto volentieri”, dice. E sulla possibilità di scrivere una lettera a se stesso come quella letta da Chiara Ferragni a Sanremo, aggiunge: “Sicuramente la farei più corta, gli direbbe: Alessandro, pensavo peggio”.

Amici 22: Samuele Segreto in lacrime dopo la "prima" del suo film/ "Sono fiero!"

Alessandro Cattelan e la vita privata

Oltre ad essere riuscito a costruire una carriera ricca di successi e riconoscimenti, Alessandro Cattelan è sposato da anni ed è papà di due bambine che, a quanto pare, non seguono tanto le trasmissioni di papà Alessandro. “Hanno avuto la fase Me contro te, aadesso gli piacciono i Pantellas. Soprattutto Nina, la più grande, è sempre stata molto disinteressata rispetto al mio lavoro. Si è interessata a X Factor quando l’ho lasciato e si è molto arrabbiata con me perché i suoi compagni avevano iniziato a vederlo”, confessa.

Tra le due, tuttavia, la più piccola sembra più incuriosita da ciò che fa il padre. “A Olivia piace un po’ di più quello che faccio, l’ho beccata a farsi i jingle di Stasera c’è Cattelan da sola nella sua camera”, racconta. E tra i tanti consigli che riceve dalle sue bambine ci sono quelli anche sugli ospiti: “Sì sì, adesso sono in fissa con tutti i cantanti di Sanremo. A Mister Rain l’intervista l’hanno scritta loro. Olivia poi è pazza di Marco Mengoni, fa una sua versione di Due vite che andrebbe vista“, conclude.

Amici 2023, la famiglia Mihajlovic al serale/ Tra il pubblico della quarta puntata...

© RIPRODUZIONE RISERVATA