Le risate assicurate di Stasera tutto è possibile con l’allegra conduzione di Stefano De Martino, per non parlare dei suoi ospiti sempre pronti a mettersi alla prova all’insegna del sano divertimento, facevano molto bene a Stasera c’è Cattelan perché nonostante siano due programmi diversi, la voglia di divertirsi è la stessa. Per questo il tandem funzionava in termini di ascolti, ma ora che il game show si è concluso, Alessandro Cattelan ne ha risentito e Viale Mazzini è stato costretto a riflettere.

Il sito di Davide Maggio ha lanciato uno dei suoi boom: Stasera c’è Cattelan verso la cancellazione. Gli ascolti dell’ultima puntata avrebbero fatto impensierire i vertici Rai anche perché ormai non si può più contare sul traino di Step. Quest’ultimo ha fatto davvero il boom sui social diventando uno dei programmi più commentati, complice il fatto che si tratta di uno show che si presta a meme e gif poi ritualizzate in altri contesti.

Alessandro Cattelan, doccia fredda: cancellato Stasera c’è Cattelan?

Allarme rosso per gli ascolti di Stasera c’è Cattelan su Rai2: nell’ultima puntata andata in onda il suddetto programma è riuscito a incollare davanti il piccolo schermo soltanto 260.000 spettatori con uno share che ha sfiorato il 5%. Troppo poco per Alessandro Cattelan e per la rete, che infatti starebbe pensando alla sua soppressione.

Bisogna anche tener presente che Cattelan sarà impegnato nel ruolo di giudice della nuova edizione di italia’s Got Talent su Disney+ insieme a Mara Maionchi, Frank Matano ed Elettra Lamborghini. La fine di Stasera tutto è possibile condotto da Stefano De Martino (papà modello con suo figlio) non ha fatto bene allo show di Cattelan su Rai2 perché fino a quando ha avuto il traino gli ascolti sono stati buoni, poi il crollo, come è stato mostrato in precedenza.

