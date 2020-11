Alessandro Cattelan, come sta?/ Ancora assente a X Factor: continua l’isolamento da Coronavirus

In attesa del terzo Live di X Factor 2020, il pubblico si chiede quando tornerà Alessandro Cattelan alla conduzione. Il presentatore ha infatti contratto il Covid ed è per questo che la scorsa settimana non lo abbiamo ritrovato sul palco del talent di Sky Uno. Nella seconda puntata è stato infatti sostituito dalla collega Daniela Collu, che è pronta a fare il suo ritorno anche questa sera per il terzo Live. Alessandro Cattelan, infatti, è ancora in quarantena ed è per questo che anche stasera non potrà condurre X Factor. Non ci sono attualmente aggiornamenti diretti sulle sue condizioni di salute. Alessandro in questi giorni ha preferito non parlare della sua salute se non in un breve intervento radiofonico.

Alessandro Cattelan tornerà sul palco di X Factor in collegamento?

Su Radio Deejay Cattelan, una settimana fa, ha ammesso di aver “avuto un bel febbrone”, per poi aggiungere che “Fortunatamente non ho infettato nessuno“. Non si sa al momento se i sintomi del Covid si facciano ancora sentire o se il rimanere a casa ancora fino ad oggi sia causato da questioni di sicurezza o al fatto che il tampone sia ancora negativo. Alessandro ha trovato comunque il modo di “essere a X Factor” la scorsa settimana, presentandosi in collegamento ma in modo molto particolare: un mini schermo sul volto di un ballerino. Un siparietto molto divertente e in pieno stile Cattelan. Cosa si inventerà questa sera per il terzo Live di X Factor 2020? Tornerà in qualche modo sul palco o lo lascerà interamente a Daniela Collu?



